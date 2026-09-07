Η Λετονία έθεσε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 απαγόρευση εισαγωγής βιβλίων, εφημερίδων και άλλου έντυπου υλικού από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, εντάσσοντας το μέτρο σε μια ευρύτερη πολιτική περιορισμού των οικονομικών δεσμών με τις δύο χώρες και αντιμετώπισης αυτού που η Ρίγα χαρακτηρίζει ρωσική προπαγάνδα. Η απόφαση είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στις 25 Αυγούστου και καλύπτει επίσης ρούχα, υποδήματα, καλύμματα κεφαλής, παιχνίδια και αθλητικά είδη.

Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο προϊόντα που εισέρχονται απευθείας από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Καλύπτει και προϊόντα ρωσικής ή λευκορωσικής προέλευσης που φθάνουν στη Λετονία μέσω τρίτων χωρών, ώστε να αποτρέπεται η παράκαμψη των περιορισμών μέσω ενδιάμεσων εμπορικών διαδρομών. Η ρύθμιση προβλέπεται να ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2027 και θα επανεξετάζεται ως προς την αποτελεσματικότητά της.

Στο στόχαστρο και το ρωσικό έντυπο υλικό

Η λετονική κυβέρνηση συνδέει ευθέως το μέτρο με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριακής επιρροής. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στόχος είναι να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας και της Λευκορωσίας να αντλούν έσοδα από εξαγωγές, αλλά και να μειωθεί η είσοδος ρωσικού προπαγανδιστικού υλικού στη χώρα.

Η συγκεκριμένη διάσταση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη Λετονία, η οποία συνορεύει τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Λευκορωσία και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τη ρωσική επιρροή όχι μόνο ως ζήτημα εξωτερικής πολιτικής αλλά και ως υβριδική απειλή. Η λετονική Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας έχει επανειλημμένα κατατάξει τη Ρωσία μεταξύ των σοβαρότερων απειλών για την ασφάλεια της χώρας, με έμφαση στην πληροφοριακή επιρροή, την κατασκοπεία και άλλες μορφές πίεσης.

Οι εισαγωγές έχουν ήδη καταρρεύσει

Το νέο μέτρο έρχεται έπειτα από δραματική υποχώρηση του εμπορίου της Λετονίας με Ρωσία και Λευκορωσία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, η συνολική αξία των εισαγωγών από τις δύο χώρες μειώθηκε κατά 91% μεταξύ 2022 και 2025, από 2,129 δισ. ευρώ σε 193 εκατ. ευρώ.

Η πτώση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαφάνιση ή τον περιορισμό εισαγωγών ενεργειακών προϊόντων, ωστόσο παρέμεναν ακόμη ορισμένες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών. Το 2025, βιβλία, εφημερίδες, παιχνίδια, αθλητικά είδη, ένδυση και υπόδηση αντιπροσώπευαν περίπου 12,5 εκατ. ευρώ ή 6,5% των συνολικών εισαγωγών από Ρωσία και Λευκορωσία.

Μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής αποσύνδεσης

Η απόφαση δεν είναι μεμονωμένη. Η Λετονία έχει ήδη επιβάλει από το 2024 περιορισμούς σε συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα και ζωοτροφές ρωσικής και λευκορωσικής προέλευσης, ενώ τον Ιούλιο του 2026 το κοινοβούλιο ενέκρινε τις νομοθετικές αλλαγές που άνοιξαν τον δρόμο για την απαγόρευση σειράς βιομηχανικών και καταναλωτικών αγαθών.

Η Ρίγα αντιμετωπίζει πλέον τις εμπορικές σχέσεις με τη Μόσχα και το Μινσκ ως μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της χώρας. Η επίσημη θέση της λετονικής κυβέρνησης είναι ότι η περαιτέρω οικονομική αποσύνδεση συμπληρώνει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορίζει τόσο τα έσοδα που μπορούν να κατευθυνθούν στη ρωσική πολεμική οικονομία όσο και τα κανάλια άσκησης πολιτικής και πληροφοριακής επιρροής στο εσωτερικό της χώρας.

Για τη Λετονία, επομένως, η απαγόρευση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως εμπορικό μέτρο. Εντάσσεται στη στρατηγική με την οποία η χώρα επιχειρεί να περιορίσει ταυτόχρονα την οικονομική, πολιτική και πληροφοριακή της έκθεση απέναντι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.