Με χειροκροτήματα, συνθήματα «ήρωας, ήρωας» και τρεις τιμητικές βολές από άγημα του σερβικού στρατού κηδεύτηκε στο Βελιγράδι ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων που καταδικάστηκε σε ισόβια για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η απόδοση στρατιωτικών τιμών στον άνθρωπο που έμεινε γνωστός ως «σφαγέας της Βοσνίας» προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η Σερβία προχώρησε στην τελετή παρά τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Στην κηδεία παρέστησαν υπουργοί της σερβικής κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, της Republika Srpska. Πρόκειται για τη σερβοβοσνιακή οντότητα εντός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όχι για τη Σερβία.

Πομπή 4,5 χιλιομέτρων πίσω από το φέρετρο

Την εξόδιο ακολουθία στον ναό του Αγίου Λουκά τέλεσε ο Πατριάρχης των Σέρβων Πορφύριος. Στη συνέχεια, χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν πεζή τη σορό μέχρι το νεκροταφείο, διανύοντας απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Reuters, συγκεντρωμένοι κρατούσαν σερβικές σημαίες και εικόνες του Μλάντιτς, ενώ βετεράνοι στέκονταν φρουροί δίπλα στο φέρετρό του. Ο πρώην στρατηγός, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτιε την ποινή του στη Χάγη, ενταφιάστηκε δίπλα στην κόρη του.

Κατά την ταφή, οι επευφημίες συνοδεύτηκαν από τις τιμητικές βολές του στρατιωτικού αγήματος, δίνοντας επίσημο χαρακτήρα στον αποχαιρετισμό ενός καταδικασμένου εγκληματία πολέμου.

Γιατί το όνομά του συνδέθηκε με τη Σρεμπρένιτσα

Ο Μλάντιτς ήταν επικεφαλής του στρατού των Σερβοβοσνίων κατά τον πόλεμο της Βοσνίας, την περίοδο 1992-1995. Η υπόθεσή του συνδέεται με τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και την εκστρατεία τρομοκράτησης των αμάχων του Σεράγεβο με βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών.

Τον Ιούλιο του 1995, περίπου 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν στη Σρεμπρένιτσα, μετά την κατάληψη του θύλακα από τις σερβοβοσνιακές δυνάμεις. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ασφαλής ζώνη από τον ΟΗΕ.

Ο Μλάντιτς συνελήφθη στη Σερβία το 2011 και καταδικάστηκε σε ισόβια το 2017. Η καταδίκη του επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό στις 8 Ιουνίου 2021, όπως καταγράφεται στον φάκελο της υπόθεσης του διεθνούς δικαστικού μηχανισμού του ΟΗΕ.

Το μήνυμα των Βρυξελλών και η διχασμένη αντιπολίτευση

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής. Ο εκπρόσωπός της, Κρίστιαν Βίγκαντ, συνέδεσε την εξύμνηση εγκληματιών πολέμου με τις θεμελιώδεις αξίες που οφείλουν να σέβονται και οι χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΕΕ.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες», δήλωσε.

Στο εσωτερικό της Σερβίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται διχασμένα: η κεντροαριστερά καταδίκασε την απόδοση τιμών στον Μλάντιτς, η κεντροδεξιά διατηρεί σιωπή, ενώ η ακροδεξιά τον παρουσιάζει ως ήρωα του σερβικού έθνους.