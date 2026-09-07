Ο υπό κατασκευή πυρηνικός αντιδραστήρας που ανακαλύφθηκε στη Συρία είχε σχεδόν ολοκληρωθεί και θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην κατασκευή όπλων, υποστήριξε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι.



«Ο αντιδραστήρας είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το μόνο που απέμενε ήταν να φορτωθεί το καύσιμο» είπε ο Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βιέννη, όπου συνεδριάζει αυτήν την εβδομάδα το Συμβούλιο των Διοικητών του Οργανισμού.



Πριν από λίγες ημέρες αυτή η υπηρεσία του ΟΗΕ αποκάλυψε ότι οι υποδομές που εντοπίστηκαν στο Ντέιρ Εζόρ και ανάγονταν στην περίοδο της διακυβέρνησης της Συρίας από τον Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν συμβατές με εκείνες ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Αν και απέφυγε να δηλώσει ότι το πρόγραμμα αυτό είχε σαφώς στρατιωτικούς σκοπούς, ο Γκρόσι είπε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η τότε συριακή ηγεσία «δεν ήθελε να μάθει ο κόσμος τι έκαναν».



«Γνωρίζουμε ότι, δεδομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού του είδους του αντιδραστήρα, πρόκειται για έναν αντιδραστήρια πολύ αποτελεσματικό στην παραγωγή σχάσιμου υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ωστόσο.

Rafael Grossi, the director of the International Atomic Energy Agency (IAEA), said Monday that a nuclear reactor constructed in Syria during the rule of Bashar al-Assad was "almost completed," coming as the new government in Damascus has allowed the UN nuclear watchdog's… pic.twitter.com/tZrVN6xKTc — The New Region (@thenewregion) September 7, 2026

Ο Γκρόσι δεν απέκλεισε την πιθανότητα οι συριακές αρχές να προκάλεσαν εκρήξεις ώστε να εμποδίσουν κάθε ενδεχόμενη έρευνα που θα εξακρίβωνε τι βρισκόταν εκεί. Οι εγκαταστάσεις αυτές, στο ανατολικό τμήμα της Συρίας, έκλεισαν πριν από 18 χρόνια.



Το 2018 το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι τις είχε βομβαρδίσει έντεκα χρόνια νωρίτερα, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν ένας υπό κατασκευή πυρηνικός αντιδραστήρας.

In a fragmented world, the @IAEAorg is more indispensable than ever. Addressed the Board of Governors this morning on our impartial and expert work as part of some of the most sensitive and consequential international efforts of our time.



In Syria, we have achieved a historic… pic.twitter.com/RYKEn76ueC — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 7, 2026

Ο Γκρόσι χαιρέτισε τη συνεργασία και τη διαφάνεια που επιδεικνύουν οι σημερινές αρχές της Συρίας, κρίνοντας ότι είναι καθοριστικής σημασίας για τη χώρα αυτή να αναζωογονήσει την οικονομία της και να αποκαταστήσει τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τη με τη διεθνή κοινότητα.



Εκτός από τον αντιδραστήρα, ο ΙΑΕΑ ανέφερε ότι βρήκε μια τοποθεσία παραγωγής πυρηνικών καυσίμων καθώς και 73 τόνους ουρανίου – οι 55 τόνοι ήταν σε μορφή ράβδων καυσίμου και οι υπόλοιποι ήταν απόβλητα.

Ο Γκρόσι είπε ότι επαφίεται στο Συμβούλιο του ΙΑΕΑ να αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, σημειώνοντας ότι δεν έχει λάβει επί του παρόντος εντολή να ερευνήσει μια ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης αυτή με τη Βόρεια Κορέα.



Ο ΙΑΕΑ θα συνεχίσει σε κάθε περίπτωση να συνεργάζεται με τη Δαμασκό για να εγγυηθεί την ασφάλεια του πυρηνικού υλικού, κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.