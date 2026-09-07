Μια ζωντανή σύνδεση από τον νότιο Λίβανο μετατράπηκε σε περιστατικό τραυματισμού για τον δημοσιογράφο Αλί Σαμπίμπ και τον οπερατέρ που τον συνόδευε, όταν ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο σημείο από το οποίο κάλυπταν τις επιθέσεις στη Ναμπατίγια.

Ο Σαμπίμπ, ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Al-Manar, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

🚨 WATCH: Ali Shabib A Lebanese Al-Manar channel reporter, identified with Hezbollah, was injured yesterday during a live broadcast while covering an attack in Nabatieh – a bit too close to the site that was attacked. His condition is stable and he appears to be expected to… pic.twitter.com/Z7BNnKCsRw — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 7, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο Shafaq News, ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ η πόλη και οι γύρω περιοχές δέχονταν αλλεπάλληλα πλήγματα. Στην κάτω Ναμπατίγια, επίθεση στον χώρο στάθμευσης Φαχρ αλ-Ντιν προκάλεσε φωτιές σε οχήματα και ζημιές σε γειτονικά κτίρια. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τρεις νεκρούς από το συγκεκριμένο πλήγμα, όπως μετέδωσε το ίδιο πρακτορείο.

📌 من الغارات على الجنوب pic.twitter.com/zwjSOkiU2k — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 6, 2026

Παράλληλα, κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Ναμπατίγια προς ασφαλέστερες περιοχές, φοβούμενοι τη συνέχιση των επιθέσεων.

Η νέα σειρά επιθέσεων εντάσσεται στην αντιπαράθεση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πλήγματα σε κέντρο διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι είχαν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της.