Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης, συνολικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γροιλανδία, ενισχύοντας τους δεσμούς τους σε μια περίοδο κατά την οποία το αρκτικό νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.

Τη συμφωνία παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από διήμερη επίσκεψή της στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ. Αυτό ήταν το μήνυμά μου κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου. Σήμερα επέστρεψα για να παραδώσω τα πραγματικά αποτελέσματα της στενής μας συνεργασίας, με ένα νέο πακέτο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γροιλανδίας αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

We’re deepening our cooperation across the board.



Connectivity, clean energy, critical raw materials.



And of course, more opportunities for the people of Greenland.



We’re backing these ambitions with a €200 million Partnership Package ↓ https://t.co/EYJ9K42kCC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

Το οικονομικό πακέτο θα αξιοποιηθεί μέσα στο 2026 και το 2027 και θα χρηματοδοτήσει έργα σε τομείς όπως:

η ψηφιακή συνδεσιμότητα,

η βιώσιμη εξόρυξη,

η ενέργεια,

οι υποδομές,

ο τουρισμός,

η εκπαίδευση,

η αλιεία,

η στέγαση και

η θαλάσσια διαχείριση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες που διαθέτει η Γροιλανδία και είναι απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση, την παραγωγή προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν νέα κοινή δήλωση, η οποία καθορίζει τους βασικούς τομείς των μελλοντικών επενδύσεων και της συνεργασίας.

«Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και μια ισχυρή και ενεργή ΕΕ τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Αρκτική. Η Γροιλανδία είναι στρατηγικός σύμμαχος και έμπιστος φίλος», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, διαθέτει δική της κυβέρνηση και αποφασίζει για το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών της υποθέσεων. Παρότι δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρεί στενή σχέση συνεργασίας με τις Βρυξέλλες.

Η γεωγραφική της θέση στην Αρκτική, οι σημαντικοί φυσικοί πόροι της και η πρόσβαση σε νέες θαλάσσιες διαδρομές την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια, την ενέργεια και την οικονομία.

Η περιοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η κλιματική αλλαγή διευκολύνει την πρόσβαση σε κοιτάσματα και θαλάσσιες οδούς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και της Κίνας.

Η νέα συμφωνία ανακοινώθηκε ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να περιέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε σαφές μήνυμα από το Νουούκ, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον του νησιού μπορούν να το αποφασίσουν μόνο η Γροιλανδία και η Δανία.

«Εναπόκειται αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον της Γροιλανδίας και σε κανέναν άλλον», δήλωσε.

«Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμφωνία των 200 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί, συνεπώς, όχι μόνο ένα επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και μια κίνηση με σαφή γεωπολιτικό συμβολισμό, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στη Γροιλανδία και ευρύτερα στην Αρκτική.