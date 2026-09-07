Σε μία αμυντική συμφωνία μαμούθ προχωρά η Σουηδία, ενισχύοντας καθοριστικά το στρατιωτικό της οπλοστάσιο. Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Παλ Τζόνσον, η Στοκχόλμη αποφάσισε την αγορά των εξελιγμένων κινητών πυραυλικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξεύσεων Himars από τον αμερικανικό κολοσσό Lockheed Martin.



Το συνολικό κόστος της εξοπλιστικής συμφωνίας ανέρχεται στα 7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, δηλαδή περίπου 728,8 εκατομμύρια δολάρια.



Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την στρατηγική απόφαση της σκανδιναβικής χώρας να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτρεπτική της ισχύ και την πυραυλική της άμυνα στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Sweden will buy around 10 Lockheed Martin HIMARS rocket artillery systems in a deal worth about $729 million.



Deliveries are expected from 2027, with ammunition to be produced in Sweden by Saab in cooperation with Lockheed Martin. pic.twitter.com/ggiZWd8JLj — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά περίπου 10 συστημάτων Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) και πυρομαχικών.



Η παράδοσή τους αναμένεται να αρχίσει από το 2027. Τα πυρομαχικά για τα συστήματα θα παραχθούν στην Σουηδία από την Saab σε συνεργασία με την Lockheed Martin, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.