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Σε μία αμυντική συμφωνία μαμούθ προχωρά η Σουηδία, ενισχύοντας καθοριστικά το στρατιωτικό της οπλοστάσιο. Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Παλ Τζόνσον, η Στοκχόλμη αποφάσισε την αγορά των εξελιγμένων κινητών πυραυλικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξεύσεων Himars από τον αμερικανικό κολοσσό Lockheed Martin.

Το συνολικό κόστος της εξοπλιστικής συμφωνίας ανέρχεται στα 7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, δηλαδή περίπου 728,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την στρατηγική απόφαση της σκανδιναβικής χώρας να αναβαθμίσει κατακόρυφα την αποτρεπτική της ισχύ και την πυραυλική της άμυνα στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά περίπου 10 συστημάτων Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) και πυρομαχικών.

Η παράδοσή τους αναμένεται να αρχίσει από το 2027. Τα πυρομαχικά για τα συστήματα θα παραχθούν στην Σουηδία από την Saab σε συνεργασία με την Lockheed Martin, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.