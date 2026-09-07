Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται «πολύ, πολύ κοντά» στην ανάληψη της εξουσίας, δήλωσε στο BBC η αναπληρώτρια κοινοβουλευτική επικεφαλής του κόμματος, Μπεατρίξ φον Στορχ, μετά την ιστορική νίκη της AfD στις εκλογές στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής δείχνουν ότι η AfD κατέκτησε το 43,8% των ψήφων και έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Το κόμμα χρειάζεται πλέον τη στήριξη άλλων κομμάτων ή μεμονωμένων βουλευτών προκειμένου να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Οι περισσότερες γερμανικές πολιτικές δυνάμεις αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, ωστόσο η Μπεατρίξ φον Στορχ κάλεσε τους αντιπάλους του κόμματος να προσέλθουν σε συνομιλίες, υποστηρίζοντας: «Δεν μπορείς να λες ότι δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού».

«Βαθύτατα σοκαρισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε «βαθύτατα σοκαρισμένος» από το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το «σεισμικό… όχι μόνο στη χώρα, αλλά και μέσα στο ίδιο μου το πολιτικό κόμμα» και υπογραμμίζοντας ότι το λαμβάνει «πολύ σοβαρά».

Το συντηρητικό κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), είδε το ποσοστό του στη Σαξονία-Άνχαλτ να μειώνεται σχεδόν στο μισό, στο 17,2%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει η χώρα στην «κανονικότητα», προσθέτοντας ότι χρειάζεται «βαθιές μεταρρυθμίσεις» και ότι το CDU πρέπει να «αγγίξει τους ανθρώπους σε συναισθηματικό επίπεδο». «Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα σεισμικό αποτέλεσμα, όχι μόνο στη χώρα αλλά και μέσα στο ίδιο μου το πολιτικό κόμμα και το λαμβάνω πολύ σοβαρά», είπε.

Κανένα ακροδεξιό κόμμα δεν έχει κυβερνήσει γερμανικό κρατίδιο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ανάληψη της διακυβέρνησης σε επίπεδο κρατιδίου θα έδινε στην AfD αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, στην αστυνόμευση και την τοπική εκπαίδευση.

Η Μπεατρίξ φον Στορχ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα στη Σαξονία-Άνχαλτ «είναι στο τραπέζι και τώρα οι δημοκράτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία». Πρόσθεσε ότι εάν τα κόμματα αρνηθούν να συνεργαστούν με την AfD, «τότε μπορεί να καταλήξουμε σε σοβαρό χάος και ίσως να έχουμε νέες εκλογές».

«Καθαρή εντολή για να κυβερνήσουμε»

Τα σχόλια της φον Στορχ επανέλαβε και ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κόμμα έλαβε «σαφή εντολή να κυβερνήσει».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε του CDU, δήλωσε επίσης ότι η εντολή για τη διακυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ «βρίσκεται πλέον στα χέρια της AfD».

Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει μικρό πληθυσμό, περίπου 2,1 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η AfD στο κρατίδιο χαρακτηρίζεται από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας ως «δεξιά εξτρεμιστική». Ο χαρακτηρισμός αυτός απορρίπτεται από τον 35χρονο Ζίγκμουντ.

Τα σχέδια της AfD για τη Σαξονία-Άνχαλτ είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα στη Γερμανία. Μεταξύ άλλων, προβλέπουν τον διαχωρισμό των παιδιών προσφύγων σε ειδικές τάξεις, καθώς και τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας που θα βοηθά στον εντοπισμό, την κράτηση και την απέλαση μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν πλέον δικαίωμα να βρίσκονται στο κρατίδιο.

Ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι οι συζητήσεις με άλλα κόμματα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής και ενδέχεται να διαρκέσουν ημέρες ή εβδομάδες. «Απευθυνόμαστε πρώτα σε όλους, θα κάνουμε διαβουλεύσεις και στη συνέχεια θα δούμε εάν υπάρχουν μεμονωμένες κοινοβουλευτικές ομάδες ή βουλευτές που θα ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν», ανέφερε.

Η AfD αναζητά στήριξη για κυβέρνηση μειοψηφίας

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η AfD οδεύει προς την κατάκτηση 39 εδρών στο 83μελές κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, ενώ για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42. Το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Μπεατρίξ φον Στορχ είπε στο BBC ότι η AfD συνομιλεί με πρόσωπα που ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU, του μεγαλύτερου κόμματος τόσο στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό του κρατιδίου όσο και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας. Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι «πολύ, πολύ δυσαρεστημένα με το δικό τους κόμμα».

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι μια άτυπη συμφωνία, βάσει της οποίας το μικρό κόμμα BSW θα μπορούσε να παράσχει σιωπηρή στήριξη, επιτρέποντας στην AfD να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

Το αριστερό λαϊκιστικό BSW αναμένεται να κερδίσει πέντε έδρες. Το κόμμα τηρεί επίσης σκληρή στάση στο μεταναστευτικό και υποστηρίζει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Η AfD έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις με άλλα κόμματα, όμως όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, με εξαίρεση το BSW, αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά.

Σε εθνικό επίπεδο, η AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις, μπροστά από τους κυβερνώντες συντηρητικούς του Μερτς και τους Σοσιαλδημοκράτες, με την εκλογική της βάση να βρίσκεται κυρίως στα ανατολικά κρατίδια. Το κόμμα είχε επίσης κερδίσει τις εκλογές του 2024 στο γειτονικό κρατίδιο της Θουριγγίας, χωρίς όμως να εξασφαλίσει αρκετές έδρες ώστε να αναλάβει την εξουσία.

Η αμφιλεγόμενη πολιτική της «επαναμετανάστευσης»

Μεταξύ των πολιτικών της AfD περιλαμβάνεται και το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σχέδιο για «επαναμετανάστευση» («remigration»), όρος που ευρέως γίνεται αντιληπτός ως μαζικές απελάσεις μεταναστών. Το ίδιο το κόμμα υποστηρίζει, ωστόσο, ότι αναφέρεται στην απέλαση εγκληματιών και ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Σχολιαστές και πολιτικοί αντίπαλοι χαρακτήρισαν τη νίκη της AfD σημείο καμπής και ρήξη με το παρελθόν. «Δεν αφορά μόνο τη Σαξονία-Άνχαλτ», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Είναι ένα μήνυμα για ολόκληρη τη Γερμανία, ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης».

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social στιγμιότυπο από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του κρατιδίου. Στη συνέχεια, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε στιγμιότυπο από την ανάρτηση του Τραμπ και επαίνεσε τη «ιστορική νίκη της πραγματιστικής AfD».

Ο Ντμίτριεφ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει την AfD, η οποία είναι φιλική προς τη Ρωσία, ως «το κόμμα της ελπίδας και της λογικής, της συνεργασίας, της αλήθειας και της ελπίδας για τη Γερμανία». Ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών στη Γερμανία την περασμένη χρονιά, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε εκφράσει τη στήριξή του προς το κόμμα, κίνηση που στη Γερμανία είχε επικριθεί ως πολιτική παρέμβαση.

Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είδε με εντελώς διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι «στην Πολωνία μόνο ηλίθιοι και προδότες μπορούν να χαίρονται με τον θρίαμβο της AfD».

«Φοβούνται ότι θα χάσουν την οικονομία και την εσωτερική ασφάλεια»

Απαντώντας στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για το ενδεχόμενο να αναλάβει η ακροδεξιά κόμμα την εξουσία στο κρατίδιο, η αναπληρώτρια κοινοβουλευτική επικεφαλής της AfD, Μπεατρίξ φον Στορχ, δήλωσε στο BBC ότι οι υποστηρικτές του κόμματος φοβούνται «ότι θα χάσουμε την οικονομία μας, φοβούνται ότι θα χάσουμε την εσωτερική μας ασφάλεια».

Υποστήριξε ακόμη ότι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι στρέφονται σε εναλλακτικά πολιτικά κόμματα επειδή δεν εισακούονται. Παράλληλα, κάλεσε τους επικριτές της AfD να «ξυπνήσουν και να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη σε αρκετά άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

«Τα συντηρητικά κόμματα θα εξαφανιστούν από το πολιτικό τοπίο, όπως συνέβη στην Ιταλία, όπως πρόκειται να συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μπορεί επίσης να συμβεί στη Γαλλία», ανέφερε.