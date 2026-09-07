Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία προχώρησαν στα εγκαίνια της πρώτης οδικής γέφυρας που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες. Η νέα αυτή δομή, που εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Τουμέν, χαρακτηρίζεται από τις δύο πλευρές ως σύμβολο των διευρυνόμενων δεσμών τους και κρίσιμο ορόσημο στη στρατηγική τους σύμπραξη.



Όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το έργο ενισχύει θεαματικά τις υποδομές μεταφορών και τη διμερή συνεργασία σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων. Η παράδοση της γέφυρας επιβεβαιώνει τη σταθερή εμβάθυνση της συμμαχίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ σε όλα τα επίπεδα.



Η γέφυρα βρίσκεται κοντά στη “Γέφυρα Φιλίας”, μια σιδηροδρομική γέφυρα η οποία παραγγέλθηκε το 1959 μετά το τέλος του πολέμου της Κορέας. Απευθείας αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις υπάρχουν ήδη μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.

❗️ Russia and North Korea have finally built bridges — literally



The two countries have opened their first-ever road bridge across the Tumen River. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin and North Korean Premier Pak Thae Song inaugurated it by video link, after which vehicle… pic.twitter.com/qv2mtbexj0 — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε πως η γέφυρα θα ωθήσει την ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα πεδία –περιλαμβανομένου του τουρισμού– και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.



“Είμαι βέβαιος πως η επέκταση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών θα δώσει ισχυρή ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας“, δήλωσε μέσω βιντεοσύνδεσης ο Μισούστιν, σύμφωνα πάντα με το TASS, στην τελετή για το άνοιγμα της γέφυρας.

Russia and North Korea open first automobile bridge between the two countries



The prime ministers of Russia and North Korea, Mikhail Mishustin and Pak Thae Song, officially opened the first automobile bridge between the two countries via video link. The bridge crosses the Tumen… pic.twitter.com/JTQ7zgSJ45 — Global Brief (@globalbrief_now) September 7, 2026

Η κατασκευή της νέας γέφυρας, η οποία συζητείτο επί χρόνια, ξεκίνησε πέρυσι τον Απρίλιο μετά τη συμφωνία για την κατασκευή της στη διάρκεια επίσκεψης του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024.



Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με την Πιονγκγιάνγκ να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας για να βοηθήσει τα ρωσικά στρατεύματα να αποκρούσουν μια ουκρανική εισβολή εκεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.