Σε μια ανέφελη νύχτα του Αυγούστου, ξάπλωσα σε μια πολυθρόνα στον κήπο και έγειρα προς τον ουρανό. Ήταν η κορύφωση της βροχής διαττόντων των Περσείδων, η οποία υποσχόταν έως και 100 «πεφταστέρια» την ώρα. Τελικά είδα περίπου 12, όμως για κάθε μετέωρο που διέσχιζε τον ουρανό, υπήρχαν δεκάδες άλλα, πολύ πιο αργά και λιγότερο εντυπωσιακά αντικείμενα που κινούνταν στον νυχτερινό ουρανό.

Είχαν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία φορά που είχα αφιερώσει χρόνο για να παρατηρήσω πραγματικά τα άστρα και η αλλαγή ήταν εντυπωσιακή, αναφέρει ο αρθρογράφος του Independent, Anthony Cuthbertson και συμπληρώνει: «Πλέον υπάρχουν περισσότεροι από 18.000 ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη, έναντι λίγο περισσότερων από 1.000 πριν από μία δεκαετία. Το γεγονός αυτό γεννά ένα εύλογο ερώτημα: τι κάνουν όλοι αυτοί οι δορυφόροι εκεί πάνω»;

Ρεκόρ εκτοξεύσεων δορυφόρων

Την περασμένη χρονιά εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα αριθμός-ρεκόρ 4.510 αντικειμένων, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 2.903 που είχε καταγραφεί το 2023. Η συντριπτική πλειονότητά τους είναι δορυφόροι επικοινωνιών, οι οποίοι αποτελούν μεγάλους δορυφορικούς αστερισμούς, όπως το Starlink της SpaceX, παρέχοντας υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο στους χρήστες στη Γη.

Άλλοι δορυφόροι υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την πλοήγηση μέσω GPS και την πρόγνωση του καιρού έως επιστημονικά πειράματα και την προστασία της άγριας ζωής. Ένα μικρότερο μέρος έχει σχεδιαστεί για στρατιωτικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για τη χρήση δορυφόρων που παρακολουθούν άλλους δορυφόρους σε επιχειρήσεις πολύ κοντινής προσέγγισης.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες στους αστρονόμους για τη φωτορύπανση, αλλά και για τα διαστημικά σκουπίδια. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο, μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση, γνωστή ως σύνδρομο Κέσλερ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαδοχικές συγκρούσεις που θα δημιουργούσαν ένα νέφος διαστημικών θραυσμάτων τόσο πυκνό, ώστε η εκτόξευση πυραύλων να καταστεί αδύνατη, παγιδεύοντας ουσιαστικά την ανθρωπότητα στη Γη.

Πόσοι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον κατάλογο της CelesTrak, περίπου 16.500 ενεργοί δορυφόροι βρίσκονται σε χαμηλή γήινη τροχιά τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται τεράστιος, ωστόσο θεωρείται ακόμη σχετικά διαχειρίσιμος. Σε μια τυπική ημέρα μπορεί να βρίσκονται στον ουρανό ανά πάσα στιγμή από 10.000 έως 20.000 αεροσκάφη και ακόμη και σε αυτά τα πολύ χαμηλότερα υψόμετρα, υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος.

Ωστόσο, η κατάσταση πρόκειται να γίνει πολύ πιο πολυσύχναστη και όσα ακολουθούν θα μπορούσαν να αγγίξουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος μέσω της SpaceX και του Starlink ελέγχει ήδη τα δύο τρίτα όλων των ενεργών δορυφόρων, έχει υποβάλει αίτημα για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, με στόχο να παρέχουν υπολογιστική ισχύ για την τεχνητή νοημοσύνη. Το αίτημα της SpaceX προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) αναφέρει ότι πρόκειται για το «πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της μετατροπής μας σε πολιτισμό επιπέδου Καρντάσεφ ΙΙ», παραπέμποντας σε μια ιδέα που διατυπώθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 από έναν Σοβιετικό αστρονόμο.

Ο στόχος ενός πολιτισμού τύπου ΙΙ

Σύμφωνα με την κλίμακα Καρντάσεφ, ένας πολιτισμός τύπου ΙΙ μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της ενεργειακής παραγωγής του Ήλιου, προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. «Η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την τεχνητή νοημοσύνη απλώς δεν μπορεί να καλυφθεί με επίγειες λύσεις, ακόμη και στο άμεσο μέλλον, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κοινότητες και το περιβάλλον», έγραψε ο Μασκ τον Φεβρουάριο, όταν ανακοίνωσε ότι η SpaceX συγχωνεύθηκε με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, xAI.

«Επομένως, η μόνη λογική λύση είναι να μεταφέρουμε αυτές τις ενεργοβόρες προσπάθειες σε μια τοποθεσία με τεράστια διαθέσιμη ενέργεια και χώρο… Αξιοποιώντας απευθείας τη σχεδόν αδιάλειπτη ηλιακή ενέργεια, με ελάχιστο λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης, αυτοί οι δορυφόροι θα μεταμορφώσουν την ικανότητά μας να αυξήσουμε την υπολογιστική ισχύ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γη σήμερα απέχει πολύ από την επίτευξη ακόμη και ενός πολιτισμού τύπου Ι στην κλίμακα Καρντάσεφ, ο οποίος αξιοποιεί όλη τη διαθέσιμη ενέργεια ενός και μόνο πλανήτη, όπως η γεωθερμική ή η αιολική ενέργεια. Ένας από τους συγγραφείς μελέτης του 2023, η οποία προσέγγισε τη θέση της Γης στην κλίμακα Καρντάσεφ, δήλωσε πρόσφατα ότι πιθανότατα θα χρειαστούν «χιλιετίες» μόνο για να φτάσει η ανθρωπότητα στο επίπεδο τύπου Ι, εκτός εάν μια σημαντική τεχνολογική ανακάλυψη, όπως η πυρηνική σύντηξη, αλλάξει την πορεία αυτή.

Σχέδια για εκατομμύρια δορυφόρους

Ο Μασκ φαίνεται να μην επηρεάζεται από αυτές τις προβλέψεις, καθώς πρόσφατα παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Λουιζιάνα, προκειμένου να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του για έναν αστερισμό ενός εκατομμυρίου δορυφόρων. Το μεγαλύτερο συγκρότημα της SpaceX μέχρι σήμερα, με έκταση μεγαλύτερη από οκτώ φορές το μέγεθος του Μανχάταν, θα μπορεί να εκτοξεύει χιλιάδες πυραύλους Starship κάθε χρόνο, σύμφωνα με την πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, ενώ η κατασκευή του πρόκειται να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά.

Κάθε πύραυλος Starship θα μπορεί να μεταφέρει 200 τόνους σε τροχιά, ενώ στην αίτηση της SpaceX προς την FCC τίθεται ως στόχος ρυθμός εκτόξευσης ενός πυραύλου ανά ώρα. Πρόσφατη ανάλυση της τρέχουσας παγκόσμιας διαστημικής κούρσας έδειξε ότι σήμερα εκτοξεύεται ένας πύραυλος από τη Γη κάθε 29 ώρες.

Η τεράστια αύξηση του ρυθμού εκτοξεύσεων, σε συνδυασμό με την απότομη αύξηση των αντικειμένων σε τροχιά, έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για ένα δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο συντονισμού, με στόχο την προστασία της χαμηλής γήινης τροχιάς. «Η επίτευξη τροχιάς δεν είναι πλέον απλώς θέμα προϋπολογισμού και μηχανικής. Το δυσκολότερο πρόβλημα είναι αυτό που αφήνουμε πίσω μας», δήλωσε στον Independent ο Ντιν Σλέιντεν, μηχανικός αεροδιαστημικής στην εταιρεία μηχανικής ακριβείας Accu Components, η οποία δημοσίευσε τη σχετική έκθεση.

«Συντρίμμια που θα μας επιβιώσουν για αιώνες, εκπομπές που μόλις και μετά βίας κατανοούμε και ένας νυχτερινός ουρανός που καμία συνθήκη δεν προστατεύει. Αν η βιομηχανία δεν αντιμετωπίσει τη βιωσιμότητα ως απαίτηση στον σχεδιασμό και όχι ως σκέψη της τελευταίας στιγμής, κινδυνεύουμε να κλείσουμε τις ίδιες τις τροχιές που αγωνιζόμαστε να γεμίσουμε».

Και η Google σχεδιάζει διαστημικά κέντρα δεδομένων

Η SpaceX δεν είναι η μόνη εταιρεία που εξετάζει τη μεταφορά υπολογιστικών υποδομών στο Διάστημα. Άλλες εταιρείες, όπως η Google, έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την εκτόξευση διαστημικών κέντρων δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το Project Suncatcher της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας αναμένεται να εκτοξεύσει τους πρώτους πρωτότυπους δορυφόρους στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Τα σχέδια έχουν τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα εκτελεστικό διάταγμα για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση 1.000 εκτοξεύσεων πυραύλων τον χρόνο σε αμερικανικό έδαφος, αριθμός περίπου πενταπλάσιος από τον σημερινό.

Με κάθε εκτόξευση να μπορεί να μεταφέρει δεκάδες δορυφόρους, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να γεμίσουν γρήγορα τον νυχτερινό ουρανό, κάνοντάς τον να μοιάζει σαν να υπάρχουν περισσότερα κινούμενα άστρα από σταθερά. Αν περάσει ακόμη μία δεκαετία μέχρι να ξαπλώσω ξανά για να παρακολουθήσω μια βροχή διαττόντων, μέχρι τότε τα «πεφταστέρια» μπορεί να αποτελούν απλώς ένα μικρό θέαμα στο περιθώριο.