Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να «λογοδοτήσει» ύστερα από τον θάνατο 23 μεταναστών υπό κράτηση από τις αρχές του έτους στις ΗΠΑ.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ήταν υπό κράτηση από τις αρχές μετανάστευσης στις ΗΠΑ από (τον Ιούνιο), ανεβάζοντας το σύνολο σε 23 νεκρούς μόνο για το 2026. Θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για τους νεκρούς αυτούς», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ, στην έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Στις αρχές Αυγούστου, η αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός υπηκόου Σαλβαδόρ σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Νιου Τζέρσεϊ. Η ICE έχει γίνει το σύμβολο των καταχρήσεων αυτής της πολιτικής μαζικών απελάσεων που θεωρείται ιδιαίτερα βίαιη.

Ο Τουρκ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του «για το γεγονός ότι τα σχέδια για εξοπλισμό των πρακτόρων μετανάστευσης με γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ δημιουργούν τον κίνδυνο να αυξηθεί η βία που σχετίζεται με τέτοιες επεμβάσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία των μκο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και Physicians for Human Rights, περίπου 50 άνθρωποι υπό κράτηση από την ICE έχασαν τη ζωή τους μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διευρύνει τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να απελαθούν, στοχοθετώντας κυρίως αυτούς που ευνοήθηκαν από δικαστικές αποφάσεις που τους επέτρεψαν, υπό προηγούμενες κυβερνήσεις, να ζουν και να εργάζονται στις ΗΠΑ καθώς υπάρχει ο φόβος δίωξής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, παρόλο που δεν μπορεί να στείλει πίσω τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες προέλευσής τους, τίποτα δεν της απαγορεύει να τους στείλει σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, οι ΗΠΑ προτείνουν συμφωνίες ύψους εκατομμυρίων δολαρίων και απειλούν με περιορισμούς στις βίζες για να δώσουν κίνητρο σε τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική, να δεχθούν απελαθέντες, Αφρικανούς ή προερχόμενους από άλλες ηπείρους.

«Καλώ τις ΗΠΑ να σταματήσουν να στέλνουν ανθρώπους στις περιοχές όπου μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά, συμπεριλαμβανόμενης της Αϊτής, και να εγγυηθούν τον σεβασμό της δέουσας διαδικασίας για όλες τις απελάσεις προς τρίτες χώρες», δήλωσε ο Τουρκ.