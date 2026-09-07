Ένας 21χρονος φοιτητής στην κεντρική Ινδία περνά εδώ και μήνες μέσα σε ένα γεμάτο σκουπίδια ποτάμι, απομακρύνοντας πλαστικά, μπουκάλια, φύκια και άλλα απορρίμματα, χρησιμοποιώντας ελάχιστα εργαλεία και κυρίως τα ίδια του τα χέρια.

Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόντχαρι, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Μπίτου Ταμπάχι», ξεκίνησε τον Ιανουάριο να καθαρίζει τον ποταμό Άτζναρ, στην κεντρική ινδική πολιτεία Μάντια Πραντές. Αυτό που άρχισε με τη βοήθεια μερικών φίλων του σταδιακά μετατράπηκε σε μια προσπάθεια που έκανε σχεδόν μόνος του, καθώς συνέχιζε να επιστρέφει στο ποτάμι ακόμη και όταν οι υπόλοιποι είχαν σταματήσει.

Ο Τσόντχαρι είναι φοιτητής πανεπιστημίου από τη μικρή πόλη Μπιαόρα, σπουδάζει για πτυχίο στις θετικές επιστήμες και ζει με τους γονείς του. Στην αρχή, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο NDTV, έλεγε ψέματα στους γονείς του, λέγοντάς τους ότι έβγαινε για να παίξει κρίκετ ή να συναντήσει φίλους, ενώ στην πραγματικότητα κατευθυνόταν προς το ποτάμι.

Ο ποταμός Άτζναρ περνά δίπλα από έναν ναό που επισκεπτόταν τακτικά και όπως είπε, τα σκουπίδια που έβλεπε εκεί ήταν τελικά αυτά που τον ώθησαν να αναλάβει δράση. «Το σκεφτόμουν από πριν. Κάθε φορά που πήγαινα στον ναό ή περνούσα από το ποτάμι, σκεφτόμουν να καθαρίσω το ποτάμι», δήλωσε στους Times of India.

Καθάριζε το ποτάμι χωρίς να ξέρει κολύμπι

Ο νεαρός συνέχισε την προσπάθειά του, καθώς άλλαζαν οι εποχές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επέστρεφε ορισμένες φορές στο ποτάμι ακόμη και τα απογεύματα. Δεν διέθετε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ δεν γνώριζε καν να κολυμπά.

«Ήθελα να φτιάξω ένα μηχάνημα για να καθαρίζω το ποτάμι, αλλά δεν είχα τα χρήματα. Είμαι φοιτητής. Έτσι σκέφτηκα ότι θα καθαρίζω όσο μπορώ με τα ίδια μου τα χέρια», δήλωσε τον Απρίλιο στην Indian Express. Πρόσθεσε ότι η επανειλημμένη επαφή με το μολυσμένο νερό του είχε προκαλέσει λοιμώξεις και ξεφλούδισμα του δέρματος στα χέρια και τα πόδια του.

Ο Τσόντχαρι και οι φίλοι του συγκέντρωσαν χρήματα για να αγοράσουν εξοπλισμό, ενώ ο ίδιος δήλωσε στους Times of India ότι ξόδεψε περίπου 30.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 275, για την προσπάθεια. «Είχα τοποθετήσει και μερικούς κάδους γύρω από το ποτάμι… καμία χρηματοδότηση από κανέναν», είπε.

Καθώς φωτογραφίες του ποταμού πριν και μετά τον καθαρισμό άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο, η προσπάθεια του 21χρονου απέκτησε απήχηση πέρα από την Μπιαόρα.

Η ανάρτηση του Ανάντ Μαχίντρα και η στήριξη από τον Κέβιν Πίτερσεν

Ο Ινδός επιχειρηματίας και πρόεδρος του ομίλου Μαχίντρα, Ανάντ Μαχίντρα, μοιράστηκε τον Μάρτιο στο X ένα βίντεο από τη δουλειά του Τσόντχαρι, αφού ορισμένοι τον είχαν κατηγορήσει ότι καθάριζε το ποτάμι για να συγκεντρώσει προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαχίντρα δήλωσε ότι, αν η επιθυμία για likes μπορούσε να μετατραπεί σε «δύναμη για καλό», αυτό ήταν αποδεκτό για τον ίδιο, ενώ χαρακτήρισε τον Τσόντχαρι «κίνητρό του για τη Δευτέρα».

Την ιστορία του Τσόντχαρι μοιράστηκε αυτή την εβδομάδα και ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας, Κέβιν Πίτερσεν, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του ποταμού πριν και μετά τον καθαρισμό. «Ηρωικό, λέω! Αξίζει διεθνή αναγνώριση!» έγραψε.

Ωστόσο, ορισμένοι συνέχισαν να κατηγορούν τον Τσόντχαρι ότι καθαρίζει τον ποταμό για να προσελκύσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν αν οι εικόνες πριν και μετά ήταν αυθεντικές. Σε ένα βίντεο απάντησε στους ισχυρισμούς ότι η αλλαγή είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας τους μήνες που είχε περάσει ο ίδιος καθαρίζοντας το ποτάμι.

Στο πλευρό του και οι δημοτικές αρχές

Οι δημοτικές αρχές της Μπιαόρα έχουν πλέον διαθέσει βαριά μηχανήματα για την απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων και των μπάζων, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τον δημοτικό υπομηχανικό Ρουπές Κουμάρ Νετάμ, ο οποίος μίλησε στο ANI.

#WATCH | Rajgarh, Madhya Pradesh: Surendra Singh Chaudhary, a 21-year-old https://t.co/j5uUgYTay8. student from Biaora, Rajgarh district, launches a single-handed cleanup campaign for the polluted Ajnar River.



Known on social media as 'Bittu Tabahi', Surendra started the drive… pic.twitter.com/dCtXI0ZoqM — ANI (@ANI) September 5, 2026

Ο Τσόντχαρι, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η απομάκρυνση των σκουπιδιών αποτελεί μόνο ένα μέρος του προβλήματος, εφόσον αυτά συνεχίζουν να επιστρέφουν στο ποτάμι. Πέντε μεγάλοι αγωγοί αποχετεύσεων διοχετεύουν λύματα στον ποταμό της Μπιαόρα, ενώ ο δήμος έχει προτείνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων κόστους 1,35 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, άνθρωποι αφήνουν στο ποτάμι λουλούδια και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στη λατρεία των Ινδουιστών ως προσφορές, αυξάνοντας τα απορρίμματα. Ο ίδιος έχει συλλέξει ορισμένες από αυτές τις προσφορές και τις έχει μετατρέψει σε κομπόστ, αντί να τις αφήσει μέσα στο ποτάμι.

Ωστόσο, ακόμη και ο ίδιος έχει ελάχιστο έλεγχο σε όσα άλλοι άνθρωποι ρίχνουν ξανά στο νερό. «Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια στο ποτάμι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις», δήλωσε στους Times of India.

Την Παρασκευή, ο Ολλανδός εφευρέτης και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της The Ocean Cleanup, Μπόιαν Σλατ, απάντησε σε ανάρτηση στο X που παρουσίαζε τη δουλειά του Τσόντχαρι γράφοντας απλώς: «Έλα να δουλέψεις για εμάς».

Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός της Μάντια Πραντές, Μοχάν Γιαντάβ, συναντήθηκε επίσης με τον Τσόντχαρι στην κατοικία του στη Μποπάλ και εξήρε τις προσπάθειές του.