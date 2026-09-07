Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) θα έχει συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας- Άνχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ μετά τη μεγάλη νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές.

«Φυσικά θα έχουμε συνομιλίες για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν – και αυτό είναι ένα κρίσιμο μήνυμα σήμερα – κοινοβουλευτικές ομάδες ή μεμονωμένοι βουλευτές διατεθειμένοι να συμμετάσχουν μαζί μας στην εκπλήρωση αυτού του ιστορικού έργου», δήλωσε ο Ζίγκμουντ.

Το AfD σημείωσε ιστορική νίκη στη Σαξονία- Άνχαλτ, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Εξάλλου ο Ζίγκμουντ επεσήμανε ότι η εμπειρία, που συγκέντρωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, του έδειξε ότι υπάρχει κάποια κατανόηση για τις θέσεις του AfD μεταξύ των συντηρητικών

«Θα είναι κρίσιμο και συναρπαστικό, ακόμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αν θα καταφέρουν να επικρατήσουν ή όχι αυτές οι φωνές», σχολίασε, λέγοντας ότι το AfD είναι ανοικτό και σε μεμονωμένους βουλευτές που θα αποφασίσουν «να βγουν από την πεπατημένη».

Στο μεταξύ το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) επεσήμανε ότι δεν θα εμποδίσει το AfD να ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία – Άνχαλτ, ανοίγοντας τον δρόμο στον Ζίγκμουντ να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου που προέρχεται από το ακροδεξιό κόμμα.

Το BSW ζήτησε «μια πολιτική νέα αρχή», αφού κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5% και να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Ο επικεφαλής του BSW στη Σαξονία- Άνχαλτ, ο Τόμας Σούλτσε, δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει τον Ζίγκμουντ στο κοινοβούλιο, αν θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός του κρατιδίου.

Εξάλλου η συμπρόεδρος του AfD Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι στόχος του κόμματος είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 40% των ψήφων στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

«Ο δηλωμένος στόχος μου είναι να διευρύνω σημαντικά το χάσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να φτάσω τουλάχιστον στο 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές», εξήγησε η Βάιντελ.