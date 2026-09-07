Τραγικό τέλος είχε η ορειβατική εξόρμηση ομάδας αλπινιστών στον ρωσικό Καύκασο, καθώς χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στο φαράγγι Μπεζένγκι παρέσυρε μέλη της, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και έξι ακόμη να τραυματιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο φαράγγι Μπεζένγκι, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια, όπου μια ομάδα αποτελούμενη από 33 αλπινιστές βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τη χιονοστιβάδα. Το φαράγγι είναι γνωστό για το ορεινό τοπίο και τον παγετώνα του.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή κατά την οποία ένας τεράστιος όγκος χιονιού κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο φαράγγι.

The moment an avalanche came down in the mountains of Kabardino-Balkaria



A mass of snow that descended from an altitude of 5,000 meters buried a group of 15 climbers in the Bezengi Gorge.



According to preliminary data, seven people were killed.



Official EMERCOM reports from… pic.twitter.com/DsHHN6bXo5 — Russian Market (@runews) September 7, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ενώ έξι ακόμη αλπινιστές τραυματίστηκαν.

Από τα μέλη της ομάδας, 10 κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο, ενώ για ακόμη έξι ανθρώπους δεν είχε γίνει γνωστή η τύχη τους.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίστηκαν σήμερα το πρωί, με 56 διασώστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση στο σημείο όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το φαράγγι Μπεζένγκι βρίσκεται ανάμεσα σε ορισμένες από τις ψηλότερες κορυφές του κεντρικού Καυκάσου. Τα βουνά της περιοχής φτάνουν σε υψόμετρο από 4.000 έως και 5.200 μέτρα, ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκεται και ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι.