Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην κοινότητα Santa María Canchesdá, στον δήμο Temascalcingo της Πολιτείας του Μεξικού, όταν μεγάλη ποσότητα πυροτεχνικών εξερράγη κατά τη διάρκεια της πανήγυρης προς τιμήν της Παναγίας της Luz.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, ενώ συνολικά 81 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Η έκρηξη δίπλα στην εκκλησία

Το δυστύχημα συνέβη ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή της ενορίας Nuestra Señora de la Luz. Τοπικές αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για περίπου 1.000 παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, πυροτεχνικό υλικό ήταν αποθηκευμένο σε χώρο δίπλα στην ενορία που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Η έκρηξη κατέστρεψε το συγκεκριμένο τμήμα, προκάλεσε κατάρρευση τοίχων και οροφής και εκτόξευσε συντρίμμια πάνω στο πλήθος.

Explosión deja nueve mu3rt0s y más de 40 h3rid0s en Estado de México



Una fu3rt3 3xplos1ón registrada en la comunidad de Santa María Cachesdá dejó un saldo preliminar de nueve personas fallecidas y más de 40 h3rid4s, además de provocar el colapso de parte de la iglesia del… pic.twitter.com/0QcyE4LSoo — Sol Yucatán (@SoldeYucatan) September 6, 2026

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις και ακολούθησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει για να απομακρυνθεί από τον χώρο. Η γιορτή βρισκόταν σε εξέλιξη μετά τη λειτουργία, ενώ ένα μεγάλο πυροτέχνημα τύπου «castillo», που επρόκειτο να πυροδοτηθεί αργότερα, παρέμεινε όρθιο μετά το δυστύχημα.

🚨🇲🇽 Mexico: A powerful explosion during a patron saint festival in Temascalcingo, State of Mexico, left 9 dead and 40+ injured after pyrotechnics detonated and part of a church collapsed. pic.twitter.com/qUbtzBNUsO — NewsZone (@NewsZonex24) September 7, 2026

Δύο ιερείς ανάμεσα στους τραυματίες

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες, διασώστες, Ερυθρός Σταυρός, Εθνοφρουρά και στρατιωτικό προσωπικό, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Atlacomulco, του Temascalcingo, του San Felipe del Progreso και της Toluca. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο ιερείς της ενορίας, οι οποίοι αναφέρθηκαν ως εκτός κινδύνου.

Al menos 9 muertos y 24 heridos tras la explosión de fuegos artificiales durante las festividades religiosas en Santa María Canchesdá, México. pic.twitter.com/Nc0keuZuVE — Media Oriente (@MediaOriente) September 6, 2026

Η υγειονομική υπηρεσία της Πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε αργότερα ότι 54 από τους 81 τραυματίες είχαν ήδη πάρει εξιτήριο μέχρι τις 19.00 της Κυριακής, ενώ οι υπόλοιποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται ή να παρακολουθούνται.

Υπό έρευνα τα αίτια

Η εισαγγελία της Πολιτείας του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την αρχική ανάφλεξη. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι η καταστροφή συνδέεται με πυροτεχνικό υλικό που βρισκόταν αποθηκευμένο σε χώρο της ενορίας, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τη φωτιά ή ποιος φέρει ευθύνη.

Η κυβερνήτης της Πολιτείας του Μεξικού Delfina Gómez εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα παραμείνουν στην περιοχή έως την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.