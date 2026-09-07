Έμοιαζε με σκηνή βάπτισης. Ένα ζευγάρι είχε έρθει με ένα μικρό κορίτσι με μαύρα μαλλιά, κουρνιασμένο στην αγκαλιά του πατέρα του. Σαν να περίμενε ένα θαύμα, ο πατέρας έτεινε το παιδί προς τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, μπροστά από τον οποίο, εκείνη την ημέρα, περνούσαν εκατοντάδες ενθουσιώδεις υποστηρικτές. Ήλπιζαν να πλησιάσουν τον επικεφαλής υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για τις περιφερειακές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο πρώην ανατολικό τμήμα της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν στο AfD ποσοστό μεταξύ 41% και 43% στην πρόθεση ψήφου, ο άνδρας που αποκαλεί τον εαυτό του «Ούλι» θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο πρώτος εκλεγμένος αξιωματούχος του κόμματος που θα κυβερνήσει ένα γερμανικό κρατίδιο. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στο Βερολίνο. Το περιοδικό «Der Spiegel» τον έβαλε στο εξώφυλλο του τεύχους της 13ης Αυγούστου, με έναν τίτλο με κόκκινα γράμματα που ο ίδιος έσπευσε να αξιοποιήσει προς όφελός του: «Ο πιο επικίνδυνος άνδρας στη Γερμανία».

Όσοι πήγαν να τον δουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Μπαντ Ντίρενμπεργκ, μια μικρή πόλη στα νότια της περιοχής, σχεδόν όλοι είχαν μαζί τους ένα αντίτυπο του «Der Spiegel», ελπίζοντας να πάρουν αυτόγραφο. Κάποιοι είχαν ακόμη και τέσσερα ή πέντε τεύχη. Αφού υπογραφούν, «τα μεταπωλούν για 1.000 ευρώ στο eBay!», είπε ο Ζίγκμουντ στη γαλλική «Monde». Ένα από αυτά πουλήθηκε πράγματι έναντι 1.010 ευρώ στην πλατφόρμα στις 18 Αυγούστου. «Όλοι αγόρασαν το Der Spiegel, έγινε ανάρπαστο, και τώρα είναι εδώ και πρέπει να τα υπογράψω όλα!», αναστέναξε ο υποψήφιος.

«Τα αντιμετωπίζω όλα αυτά με χιούμορ: Αν δεν θεωρείται επικίνδυνος ένας εγκληματίας, ένας τρομοκράτης ή ένας δολοφόνος, αλλά εγώ, που αγαπώ αυτή τη χώρα, θέλω να τη βάλω σε τάξη και να αποκαταστήσω τον νόμο και την τάξη, αυτό μιλά από μόνο του. Μπορείτε να δείτε μόνοι σας τι πιστεύει ο κόσμος», είπε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σαξονίας-Άνχαλτ είχαν χαρακτηρίσει το περιφερειακό τμήμα του AfD «ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση» το 2023 και έκτοτε βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση.

Ούλι, ο πολιτικός που έγινε σταρ

Οι υποστηρικτές του περίμεναν για περισσότερο από μία ώρα κάτω από τον καυτό ήλιο για να πλησιάσουν έναν άνθρωπο που μέσα σε λίγους μήνες είχε γίνει πραγματική διασημότητα. Κάτω από μια σκηνή, ο Ζίγκμουντ χαιρετούσε κάθε άνθρωπο με μια μικρή, προσωπική φράση. «Είσαι από το Κούλμπαχ; Γνωρίζεις τη ζυθοποιία Κούλμπαχερ; Είναι η παλαιότερη στον κόσμο». Σε κάποιον με ταϊλανδικές ρίζες έλεγε: «Από ποιο νησί είσαι; Αγαπώ την Ταϊλάνδη, αγαπώ το νησί Κο Τσανγκ». Σε κάποιον που είχε έρθει μόνος: «Δώσε μου το τηλέφωνό σου, να τραβήξουμε ένα γρήγορο βίντεο για τον φίλο σου!». Πάνω απ’ όλα, όμως, ρωτούσε: «Τι μπορώ να κάνω για σένα, φίλε μου;».

Ο Ζίγκμουντ άπλωνε το χέρι για χειραψία, χτυπούσε τους υποστηρικτές του στον ώμο και τους αγκάλιαζε. Μια γυναίκα τον πλησίασε και στη συνέχεια τον αγκάλιασε σφιχτά με κλειστά μάτια. Ένας άνδρας, ο οποίος δήλωσε δημόσιος υπάλληλος, έφτασε λέγοντας: «Προς το παρόν το κρατάμε μυστικό, αλλά είμαστε πολλοί που σας στηρίζουμε». Ένας άλλος, ο οποίος είπε ότι ονομάζεται Φάλκο Έμπερτ, ήρθε με την οικογένειά του και του έδωσε έναν φάκελο που περιείχε 1.000 ευρώ σε μετρητά. Ο Ζίγκμουντ φάνηκε να ένιωσε άβολα. «Δεν μπορώ να το δεχτώ», είπε, δείχνοντας τους δημοσιογράφους. «Πώς μπορώ να βοηθήσω;», ρώτησε ο υποστηρικτής, ο οποίος φορούσε μπλουζάκι αφιερωμένο στην ICE, την υπηρεσία μεταναστευτικής αστυνομίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ένας ολοκληρωμένος πωλητής»

Ο πρώην καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος από το 2021 έως το 2025, είχε χαρακτηρίσει το AfD «το κόμμα της κακής διάθεσης». Ο Ζίγκμουντ, ωστόσο, δεν βασίζεται στον θυμό, αλλά στη γοητεία. Ακόμη και όταν αναφέρεται στις αναμνήσεις από τη Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, το κάνει χαμογελαστά. Όλο το καλοκαίρι, οι βόλτες του με μια Σίμσον, τα μικρά, πολύχρωμα μοτοποδήλατα που αποτελούν χαρακτηριστικό σύμβολο της ταυτότητας της Ανατολικής Γερμανίας, κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έδειχνε υγιής, χαμογελούσε συνεχώς, ήταν πάντα ευγενικός και φιλικός και σπάνια μιλούσε για ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ριζοσπάστης; «Φυσικά και είμαι ριζοσπάστης», επέμενε, υπογράφοντας ένα ακόμα αντίτυπο του «Der Spiegel». «Είμαι σούπερ, σούπερ ριζοσπάστης! Ριζοσπαστικά ειλικρινής. Ριζοσπαστικά ερωτευμένος με τη Γερμανία. Σε αυτή τη χώρα, θεωρείσαι ήδη δεξιός μόλις κάνεις διάκριση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας».

Ο Ζίγκμουντ, 35 ετών, έχει μπλε μάτια και αθλητική εμφάνιση, φορώντας τζιν και εφαρμοστό πουκάμισο. Ωστόσο, αυτό που τον κάνει περισσότερο αναγνωρίσιμο είναι το γκριζαρισμένο κούρεμά του, ξυρισμένο στα πλάγια, με μια μικρή τούφα μαλλιών στην κορυφή. Συνεργάτης της «Süddeutsche Zeitung» τον περιέγραψε ως «έναν Εμανουέλ Μακρόν από το σκοτεινό διαδίκτυο». Πρώην πωλητής αποσμητικών χώρου, ο Ζίγκμουντ γνωρίζει καλά τα λόγια του. «Είναι ένας ολοκληρωμένος πωλητής», είπε ο Σβεν Τσεκάλα, εκλεγμένος αξιωματούχος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στην περιφέρεια του Μπαντ Ντίρενμπεργκ. «Θα μπορούσε εξίσου εύκολα να πουλά πλυντήρια ρούχων ή ψυγεία».

Οι προεκλογικές εκδηλώσεις του είναι τόσο καλά οργανωμένες, ώστε θυμίζουν αμερικανικό θεματικό πάρκο. Δύο άνδρες της ασφάλειας επιτρέπουν στους υποστηρικτές να εισέρχονται ένας ένας, ενώ ένα μέλος του επιτελείου με ροζ ανταύγειες στα μαλλιά συγκεντρώνει τα smartphones για να τραβήξει την πολυπόθητη φωτογραφία. «Έχω τραβήξει πάρα πολλές», τους διαβεβαιώνει. Ο «Ούλι» συνεχίζει, υπογράφοντας μπλουζάκια με την εικόνα του, θήκες κινητών, δερμάτινα μπουφάν, ακόμη και ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Κάποιοι υποστηρικτές του ζητούν να υπογράψει τα ρούχα που φορούν, στο στήθος για τους άνδρες και στην πλάτη για τις γυναίκες.

Η προεκλογική εκστρατεία και το πρόγραμμα του AfD

Η προεκλογική του εκστρατεία αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από εκδηλώσεις σαν αυτή, οι οποίες επαναλαμβάνονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο αρκετές φορές την ημέρα σε όλο αυτό το γερμανικό κρατίδιο των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, λίγο μεγαλύτερο σε πληθυσμό από την πόλη του Αμβούργου. Όλες οι εμφανίσεις του μεταδίδονται ζωντανά ή σε μορφή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή είναι η μαγεία του Ούλι», είπε στα γαλλικά ο Χανς-Τόμας Τιλσνάιντερ. Θεωρείται ο ιδεολογικός ηγέτης του περιφερειακού τμήματος του AfD και συνέβαλε στη συγγραφή του πολιτιστικού τμήματος του κομματικού προγράμματος. «Μόλις φτάσει κάπου, βάζει τους πάντες σε καλή διάθεση. Οι άνθρωποι αισθάνονται καλά γύρω του, είναι αδύνατο να το ορίσεις». «Είναι ο νέος Κένεντι», είπε ο 66χρονος υποστηρικτής, Φρανκ Βίλε, προβλέποντας για εκείνον ένα μέλλον ως καγκελάριος. «Όχι το 2029», διευκρίνισε. «Περισσότερο το 2033», χωρίς να διευκρινίσει ότι εκείνη η χρονιά θα σηματοδοτούσε την 100ή επέτειο από την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία.

Το κομματικό πρόγραμμα σχεδόν ποτέ δεν συζητείται. Ωστόσο, ο οδικός χάρτης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς μεταξύ όλων των περιφερειακών τμημάτων του κόμματος. Το πρώτο από τα 10 μέτρα που υπόσχεται να εφαρμόσει μέσα στις πρώτες 100 ημέρες μιας εκλογικής νίκης είναι να αμφισβητήσει τη συμφωνία για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με στόχο τη σταδιακή περικοπή της φορολογικής χρηματοδότησής της. Το ένα τρίτο των προτάσεων αφορά τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων την επιτάχυνση των απελάσεων «από το πρώτο κιόλας λεπτό», την υποχρέωση των αιτούντων άσυλο να προσφέρουν κοινωνική εργασία και τη δημιουργία ειδικών τάξεων για παιδιά προσφύγων στα σχολεία.

Τα σχολεία θα υποχρεώνονταν επίσης να «παρουσιάζουν την κανονική οικογένεια, αποτελούμενη από έναν άνδρα και μία γυναίκα, ως πρότυπο», να «εκπαιδεύουν τα παιδιά στο πνεύμα της αγάπης για τον λαό και την πατρίδα» και να υψώνουν την εθνική σημαία «αντί για τη σημαία του ουράνιου τόξου». Η περιφερειακή κυβέρνηση, από την πλευρά της, θα υποχρεωνόταν να προωθεί την ιστορία της Σαξονίας-Άνχαλτ και τον υποτιθέμενο ρόλο της στις απαρχές της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, αντί για το αρχιτεκτονικό κίνημα Μπάουχαους, το οποίο αναπτύχθηκε στο Ντέσαου μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά «πάντα επιδίωκε να αποφεύγει κάθε ένδειξη εθνικής ριζωμένης ταυτότητας».

Η δημόσια χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων θα καταργούνταν, όπως και οι επιδοτήσεις σε ενώσεις και προγράμματα πολιτικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τέλος, θα δημιουργούνταν εξεταστική επιτροπή για την «δυσανάλογη φύση» των μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία της Covid-19, με στόχο «να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν». Μια πιο αναλυτική εκδοχή του προγράμματος προτείνει επίσης να επιτραπεί η κατ’ οίκον εκπαίδευση, να αναβιώσει η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας και οι σχολικές ανταλλαγές με τη Ρωσία, να δημιουργηθεί μια «εθελοντική πολιτοφυλακή πολιτών» και να «μεταρρυθμιστεί» ο φόρος που χρηματοδοτεί τις εκκλησίες στη Γερμανία, τον οποίο το κόμμα θεωρεί υπερβολικά προοδευτικό.

Οι καταγγελίες και το παρελθόν του Ζίγκμουντ

«Ο Ζίγκμουντ είναι ένας λύκος με προβιά», συνέχισε ο Τσεκάλα. «Πίσω από αυτόν τον νεαρό και κομψό άνδρα με το γοητευτικό χαμόγελο βρίσκονται οι ριζοσπαστικές απόψεις του AfD, του ακροδεξιού κόμματος. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν το αντιλαμβάνεται, επειδή ελάχιστοι αφιερώνουν χρόνο για να εξετάσουν προσεκτικά το κομματικό πρόγραμμα. Έκανε την προεκλογική του εκστρατεία χρησιμοποιώντας βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων στο TikTok, αυτό αρκεί για να σχηματίσουν οι άνθρωποι άποψη».

Τίποτα δεν φαίνεται ικανό να επιβραδύνει την άνοδό του, ούτε καν οι κατηγορίες για νεποτισμό που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του, όπως και άλλων εκλεγμένων μελών του κόμματος. Το τηλεοπτικό κανάλι ZDF αποκάλυψε ότι ο πατέρας του εργαζόταν για βουλευτή του AfD στην Μπούντεσταγκ, λαμβάνοντας περισσότερα από 7.500 ευρώ τον μήνα για τη συγκεκριμένη θέση.

Σε αντίθεση με άλλες προσωπικότητες του AfD που δραστηριοποιούνται στην πρώην Ανατολική Γερμανία αλλά έχουν γεννηθεί στη Δύση, ο Ζίγκμουντ προέρχεται από μια μικρή πόλη στα βόρεια της Σαξονίας-Άνχαλτ. Γεννήθηκε το 1990, τρεις εβδομάδες μετά την επανένωση, σπούδασε μάρκετινγκ και ξεκίνησε στο Βερολίνο μια εταιρεία αρωμάτων χώρου. Είπε στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Die Zeit» ότι τον γοήτευε ο τρόπος με τον οποίο μια μυρωδιά μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, δρώντας στις αισθήσεις τους.

Ο Ζίγκμουντ δεν ήταν πάντα προσηλωμένος στις ακροδεξιές ιδέες. Εντάχθηκε στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), ένα κεντροδεξιό κόμμα, σε ηλικία 18 ετών, προτού ενταχθεί στο ακροδεξιό AfD, λίγο μετά την ίδρυσή του το 2014. «Δεν κατάφερε να ανέβει στην ιεραρχία του CDU», είπε ο Τσεκάλα. «Έτσι παραιτήθηκε και εντάχθηκε στο AfD».

Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ δήλωσε: «Το CDU υποστηρίζει τα ανοιχτά σύνορα, τις πολιτογραφήσεις και ακόμη περισσότερο, τις πολιτικές για το φύλο», αποκλείοντας οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία με το πρώην κόμμα του, το οποίο κυβερνά τη Σαξονία-Άνχαλτ από το 2002. «Αυτό είναι όλο ό,τι έχει οδηγήσει τη Γερμανία στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Δεν μπορώ να σώσω τη Γερμανία με αυτούς τους ανθρώπους».

Ο Ζίγκμουντ ήταν μεταξύ των λίγων εκπροσώπων του AfD που συναντήθηκαν ανεπίσημα στο Πότσνταμ στις 25 Νοεμβρίου 2023, σε μια συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκε ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο για την απέλαση αλλοδαπών και Γερμανών ξένης καταγωγής. Αρκετοί από τους συμβούλους του είχαν επίσης δραστηριοποιηθεί σε νεοναζιστικά κινήματα και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια μελλοντική περιφερειακή κυβέρνηση.

«Δεν είμαστε ριζοσπάστες»

«Δεν είμαστε ριζοσπάστες», επέμεινε ο Τιλσνάιντερ, ο οποίος συμμετείχε σε μια γιορτή που παρουσιάστηκε ως «οικογενειακή» μαζί με τον Ζίγκμουντ στις 21 Αυγούστου στο Κουέρφουρτ, μια μικρή πόλη στα νότια της περιοχής. «Κοιτάξτε τη γιορτή, κοιτάξτε τους ανθρώπους: Αυτό δεν είναι το Τρίτο Ράιχ, αυτό δεν είναι φασισμός». Έδειξε το φουσκωτό κάστρο, τους πάγκους με λουκάνικα και βάφλες και τα εργαστήρια ζωγραφικής προσώπου για παιδιά. Σχεδόν 3.500 άνθρωποι παρευρέθηκαν, σύμφωνα με έναν από τους διοργανωτές. Υπήρχε επίσης σκοπευτήριο.

«Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στις 6 Σεπτεμβρίου», είπε ο Έμπερτ, ο οποίος φρόντισε να παραστεί και στις δύο εκδηλώσεις εκείνη την ημέρα. «Όπως ακριβώς το 1989, όταν έπεσε το Τείχος. Ήμουν εκεί, ήμουν 20 ετών. Το θυμάμαι ακόμη. Υπήρχε μια πραγματική ατμόσφαιρα, ήταν τρελό. Και είναι ακριβώς το ίδιο συναίσθημα που έχω σήμερα. Κάτι ιστορικό συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.