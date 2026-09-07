Σε πολιτικό σεισμό για τη Γερμανία εξελίχθηκαν οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, με την εντυπωσιακή άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) να αλλάζει τις ισορροπίες όχι μόνο στο ανατολικό κρατίδιο, αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το αποτέλεσμα ενισχύει τη δυναμική της AfD, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στη Χριστιανική Ένωση και αυξάνει την πίεση προς τον καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με έντονη κριτική για την αδυναμία του να ανακόψει την άνοδο της γερμανικής ακροδεξιάς.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της βερολινέζικης Tagesspiegel, η οποία βλέπει στο αποτέλεσμα της Κυριακής μια εξέλιξη με πολύ ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρο το γερμανικό πολιτικό σκηνικό.

«Η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό της στη Σαξονία-Άνχαλτ. Πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα μπορεί πλέον να χτίσει και το κόμμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και δεν είναι μόνο στην ανατολική Γερμανία που ανεβάζει σκαλοπατάκι σκαλοπατάκι τα ποσοστά της. Σε μία από τις τελευταίες δηλώσεις της πριν από τις εκλογές, η ηγεσία του κόμματος είχε χαρακτηρίσει την αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ καθοριστική για το μέλλον της Γερμανίας. Και πράγματι: ποτέ άλλοτε η δυναμική γύρω από την AfD δεν ήταν τόσο μεγάλη», σχολιάζει η εφημερίδα Tagesspiegel από το Βερολίνο.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από το τελικό αποτέλεσμα: η AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη, υπερδιπλασιάζοντας την επίδοσή της σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, την ώρα που η CDU υπέστη τη χειρότερη εκλογική επίδοσή της στην ιστορία του κρατιδίου. Το αποτέλεσμα δεν δίνει πάντως στην AfD αυτοδυναμία, γεγονός που μετατρέπει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης σε ιδιαίτερα σύνθετη πολιτική εξίσωση.

«Πανωλεθρία», «πικρή ήττα», «καταστροφή» για τον Μερτς

Η ανάγνωση του αποτελέσματος από τον γερμανικό Τύπο δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή ενίσχυση της AfD. Μεγάλο μέρος των σχολίων στρέφεται προσωπικά στον Φρίντριχ Μερτς, καθώς αρκετά μέσα θεωρούν ότι η εκλογική συντριβή της Χριστιανικής Ένωσης στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί ταυτόχρονα σοβαρό πλήγμα για τον ίδιο τον καγκελάριο και την πολιτική που ακολουθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η κριτική είναι ιδιαίτερα οξεία από το Spiegel, το οποίο συνδέει την άνοδο της AfD τόσο με την εικόνα της κυβέρνησης όσο και με την αδυναμία του Μερτς να επιτύχει την πολιτική σταθερότητα και τη συσπείρωση που είχε υποσχεθεί, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

«Εδώ και χρόνια, οι ομοσπονδιακοί καγκελάριοι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την AfD υπό έλεγχο. Ο Μερτς δεν μπορεί να το κάνει, μεταξύ άλλων επειδή δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει συνοχή στον κυβερνητικό του συνασπισμό, ούτε να βελτιώσει το κλίμα στη Γερμανία γενικότερα», γράφει το περιοδικό Spiegel στην ιστοσελίδα του.

Το γερμανικό περιοδικό δεν μένει, μάλιστα, στη διαπίστωση της εκλογικής αποτυχίας. Προχωρά πολύ περισσότερο, ανοίγοντας ουσιαστικά συζήτηση ακόμα και για το κατά πόσον ο σημερινός καγκελάριος παραμένει ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει τη Χριστιανική Ένωση στις επόμενες πολιτικές αναμετρήσεις.

Και συνεχίζει: «Χρειάζεται μια ώρα μηδέν, μια νέα αρχή, και αυτή αρχίζει από τον Φρίντριχ Μερτς. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση σε αυτούς τους καιρούς. Η Χριστιανική Ένωση, η CDU και η CSU, πρέπει να αναρωτηθούν αν θέλουν να ρισκάρουν και άλλες προεκλογικές αναμετρήσεις μαζί του».

Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά κριτική προς έναν εν ενεργεία καγκελάριο και παράλληλα για ένδειξη της πίεσης που δημιουργεί πλέον στο εσωτερικό της CDU η διαρκής άνοδος της AfD. Ο Μερτς είχε επιχειρήσει να επαναφέρει τη Χριστιανική Ένωση σε σαφώς πιο συντηρητικές θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η εσωτερική ασφάλεια και η οικονομία, προσδοκώντας μεταξύ άλλων να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά. Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ δείχνει ότι, τουλάχιστον σε αυτό το κρατίδιο, η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε.

Η «διπλά πικρή» ήττα και τα ερωτήματα για τον καγκελάριο

Ανάλογες είναι οι εκτιμήσεις και στη Merkur, η οποία θεωρεί ότι μετά την κάλπη δεν τίθενται πλέον μόνο ζητήματα εκλογικής τακτικής, αλλά πολύ βαθύτερα ερωτήματα γύρω από τη θέση και την πολιτική αντοχή του Φρίντριχ Μερτς.

«Ναι, η εκλογική ήττα της Χριστιανικής Ένωσης είχε διαφανεί. Η έκτασή της, όμως, το βράδυ των εκλογών προκάλεσε έκπληξη», παρατηρεί το δημοσίευμα και θέτει το ερώτημα: «Θα φουντώσουν ξανά οι φήμες για αλλαγή καγκελάριου;».

Το δημοσίευμα εξηγεί το σκεπτικό του ως εξής: «κάποτε θεωρούνταν, ιδίως στους κόλπους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην ανατολική Γερμανία, η μεγάλη ελπίδα απέναντι στην AfD. Κάτι σαν τον “αντι-Μέρκελ”. Ένας συντηρητικός εκ πεποιθήσεως, με σαφή έμφαση στην οικονομική πολιτική και ξεκάθαρες θέσεις για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια. Παρά τη δραματική μείωση των αριθμών της μετανάστευσης, δεν κατάφερε όμως να πείσει τους πολίτες», καταλήγει.

Handelsblatt: Ο Μερτς βρίσκεται σε «δύσκολη θέση»

Ιδιαίτερα σκληρή είναι και η αποτίμηση της Handelsblatt, η οποία εστιάζει περισσότερο στις ευθύνες του καγκελάριου και στις πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει το εκλογικό αποτέλεσμα το προσεχές διάστημα.

Για τη «δύσκολη θέση» του Γερμανού καγκελάριου γράφει η οικονομική εφημερίδα, επιλέγοντας μάλιστα ως χαρακτηριστική διατύπωση ότι «Ο Μερτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του».

Στο εκτενές σχόλιό της, η Handelsblatt εκτιμά ότι για τον Φρίντριχ Μερτς οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ «είναι πανωλεθρία» και ότι για αυτό «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

Η πολιτική πίεση δεν προκύπτει μόνο από την ήττα της CDU σε ένα μεμονωμένο κρατίδιο. Ο Μερτς είχε συνδέσει προσωπικά την ηγεσία του με την προσπάθεια περιορισμού της επιρροής της AfD. Το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο δημιουργεί πλέον πρόβλημα αξιοπιστίας για τη στρατηγική του καγκελάριου.

Η Handelsblatt θεωρεί ότι τον Μερτς περιμένει ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό διάστημα και ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως περιφερειακή αποτυχία.

Πίεση πλέον και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Το εκλογικό μήνυμα ξεπερνά, πάντως, τα όρια του συγκεκριμένου κρατιδίου. Η δυσαρέσκεια απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η ενίσχυση της AfD δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τον συνασπισμό του Βερολίνου, ενώ η επίδοση της Χριστιανικής Ένωσης εντείνει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η κυβέρνηση Μερτς μπορεί να αλλάξει το πολιτικό κλίμα.

Η AfD έχει καταφέρει πλέον να μετατρέψει την ισχυρή παρουσία της στην ανατολική Γερμανία σε βασικό παράγοντα της συνολικής γερμανικής πολιτικής ζωής. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η επίδοση στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί κορύφωση της δυναμικής της ή ένα ακόμα βήμα προς περαιτέρω ενίσχυσή της σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Handelsblatt θεωρεί ότι η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται στη συζήτηση περί αποκλεισμού της AfD, αλλά περνά πρωτίστως μέσα από την αποτελεσματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης.

«Ο κόσμος δεν καταστράφηκε το βράδυ της Κυριακής. Εάν όμως θέλει να αποδυναμώσει την AfD, ο κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του», συνοψίζει στο τέλος η εφημερίδα.