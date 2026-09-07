Το «βαμπίρ» που κάποτε ήταν τόσο τρομακτικό για τους ανθρώπους της εποχής, ώστε θάφτηκε σε έναν κλειδωμένο και παγιδευμένο τάφο, ήταν στην πραγματικότητα μια έφηβη, ο θάνατος της οποίας εξακολουθεί να καλύπτεται από μυστήριο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η νεαρή, την οποία οι ερευνητές αποκαλούν «Ζόσια», εντοπίστηκε το 2022 σε έναν ανατριχιαστικό, ανώνυμο χώρο ταφής ηλικίας περίπου 400 ετών στην Πολωνία. Εκεί, κατά τον 16ο αιώνα, κάτοικοι της περιοχής έθαβαν τα λείψανα δεκάδων ανθρώπων που θεωρούσαν ότι ήταν βαμπίρ ή δαιμονικά όντα.

Η Ζόσια είχε ταφεί με ένα σιδερένιο δρεπάνι τοποθετημένο πάνω στον λαιμό της, σε μια περίπλοκη κατασκευή που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε σχεδιαστεί ώστε να την αποκεφαλίσει σε περίπτωση που «αναστηθεί» και επιχειρήσει να βγει από τον τάφο.

Ωστόσο, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeological Science καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ζόσια ήταν ένα κορίτσι ηλικίας 17 έως 19 ετών, το οποίο πιθανότατα δεν πέθανε ούτε από βίαιο θάνατο ούτε από κάποια ασθένεια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι κάτοικοι μπορεί να την κατηγόρησαν για κάποια τοπική πείνα ή επιδημία, αποδίδοντάς της υπερφυσικές ιδιότητες. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η νεαρή ίσως είχε θυσιαστεί εξαιτίας αυτών των φόβων, όμως η νέα ανάλυση δεν εντόπισε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν συγκεκριμένο τρόπο θανάτου.

Ο τάφος με την κλειδαριά και το δρεπάνι

Η Ζόσια είχε αρχικά ταφεί με λουκέτο στερεωμένο στο δάχτυλο του ποδιού της, μια πρακτική που χρησιμοποιούνταν την εποχή εκείνη εξαιτίας του φόβου ότι οι νεκροί μπορούσαν να επιστρέψουν από τους τάφους τους και να βλάψουν τους ζωντανούς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το δρεπάνι, σύμφωνα με τους ερευνητές, προστέθηκε αργότερα. Εκτιμάται ότι οι κάτοικοι άνοιξαν ξανά τον τάφο, πιθανότατα αφού μια ασθένεια ή περίοδος λιμού είχε πλήξει την περιοχή, και τοποθέτησαν το μεταλλικό αντικείμενο πάνω στον λαιμό της, ώστε να εμποδίσουν οποιαδήποτε πιθανή «επιστροφή» της.

Η μελέτη των οστών και των δοντιών της αποκάλυψε επίσης μια ανωμαλία στην περιοχή του στήθους, μια σωματική δυσμορφία που πιθανότατα της προκαλούσε έντονο πόνο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η ασυνήθιστη εμφάνιση μπορεί να την είχε «στιγματίσει» στα μάτια της κοινότητας και να ενίσχυσε τις πεποιθήσεις ότι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις.

Παρά τον φόβο που φαίνεται ότι προκαλούσε στους γείτονές της, η νεαρή δεν ήταν μια φτωχή χωριατοπούλα. Θάφτηκε σε φέρετρο φορώντας ένα μεταξωτό σκουφάκι διακοσμημένο με πραγματικές ασημένιες και χρυσές κλωστές, στοιχείο που υποδηλώνει ότι πιθανότατα προερχόταν από εύπορη ή ακόμα και ευγενή οικογένεια.

Η ανάλυση του DNA έδειξε επίσης μια μακρινή γενετική σύνδεση με τη Σκανδιναβία, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ζόσια μεγάλωσε στην ίδια περιοχή. Οι ερευνητές τοποθετούν τον θάνατό της στα μέσα του 17ου αιώνα.

Οι πεποιθήσεις για τα βαμπίρ στην Ανατολική Ευρώπη είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται ήδη από τον 11ο αιώνα. Οι άνθρωποι φοβούνταν ότι ορισμένοι νεκροί μπορούσαν να βγουν από τους τάφους τους ως αιμοδιψή τέρατα και να τρομοκρατήσουν τους ζωντανούς.

Μέχρι τον 17ο αιώνα, οι ασυνήθιστες πρακτικές ταφής είχαν γίνει πλέον διαδεδομένες σε πολλές περιοχές της Πολωνίας, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατευτούν από τα βαμπίρ.