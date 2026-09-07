Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση κροκόδειλου σε εργαζόμενο του Adventure Park, έξω από το Πορτ Μόρεσμπι της Παπούα Νέας Γουινέας.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως φροντιστής των ερπετών, δέχθηκε την επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, την ώρα που βρισκόταν μέσα στον περιφραγμένο χώρο των κροκοδείλων για το τάισμά τους. Το μεγαλόσωμο ερπετό τον άρπαξε από τα πόδια και τον παρέσυρε προς το νερό, ενώ ο εργαζόμενος προσπαθούσε επί ώρα να κρατηθεί από την άκρη της δεξαμενής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές, με τον άνδρα να βρίσκεται μέσα στο νερό και το ζώο να έχει τα σαγόνια του κλειδωμένα γύρω από τα πόδια του. Επισκέπτες και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν γύρω από την περίφραξη προσπαθώντας να τον βοηθήσουν, ενώ σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένας παρευρισκόμενος να του δίνει ένα μακρύ κοντάρι και άλλος να επιχειρεί να τον στηρίξει από την άκρη της πισίνας.

Papua New Guinea 🇵🇬:A Crocodile 🐊keeper at the Adventure Park in Port Moresby, 14 Mile, was attacked by his own crocodile.Police 👮shot the crocodile dead and saved the man, although both of his legs were bitten off by the crocodile. pic.twitter.com/arYA3MnJfl — marknehpets (@mapkpets) September 5, 2026

Ο αυτόπτης μάρτυρας Γκίμπσον Τζον, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο, δήλωσε στο αυστραλιανό ABC ότι η επίθεση έγινε όταν ο φροντιστής πλησίασε τον κροκόδειλο έχοντας μαζί του ένα κοτόπουλο για το τάισμα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, μόλις ο άνδρας πλησίασε τον φράχτη, το ζώο επιτέθηκε, τον άρπαξε και προσπάθησε να τον τραβήξει μέσα στη δεξαμενή.

Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι ο κροκόδειλος κράτησε τα πόδια του εργαζόμενου στο στόμα του για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι φύλακες του πάρκου δεν διέθεταν όπλα και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, κατάφεραν μόνο να δώσουν στον τραυματία μια μικρή μεταλλική ράβδο για να προσπαθήσει να αμυνθεί. Ο άνδρας παρέμενε συνειδητός, αλλά ο πόνος ήταν τόσο έντονος ώστε δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει. Η μόνη φράση που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, κατάφερε να ψελλίσει ήταν: «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Στο σημείο κλήθηκαν η St John Ambulance και δυνάμεις της αστυνομίας. Τελικά οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον κροκόδειλο προκειμένου να απελευθερώσουν τον φροντιστή. Ελληνικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περισσότερους από δέκα πυροβολισμούς, αριθμός που πάντως δεν προσδιορίζεται στις βασικές διεθνείς και τοπικές πηγές, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το ζώο θανατώθηκε από την αστυνομία.

Πέθανε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο βαριά τραυματισμένος εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Το ABC αναφέρει ότι διακομίστηκε στο 3 Mile General Hospital, όπου υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά την επίθεση. Οι διαθέσιμες αναφορές τοποθετούν τον θάνατό του περίπου μεταξύ 6 και 7 το πρωί.

Η εφημερίδα της Παπούα Νέας Γουινέας The National, επικαλούμενη συγγενή του θύματος, αναφέρει ότι ο άνδρας είχε μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα άγριων ζώων. Είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Baiyer Zoo, είχε μετακομίσει στο Πορτ Μόρεσμπι το 2013 και στη συνέχεια ανέλαβε τη φροντίδα των κροκοδείλων στο Adventure Park. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άφησε πίσω του οκτώ παιδιά.

Οι επιδείξεις ταΐσματος και τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Το Adventure Park βρίσκεται στην περιοχή 14 Mile, στη Sogeri Road, λίγο έξω από την πρωτεύουσα και αποτελεί έναν από τους γνωστούς οικογενειακούς χώρους αναψυχής της περιοχής. Εκτός από εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, λίμνες και κήπους, φιλοξενεί άγρια ζώα της Παπούα Νέας Γουινέας, μεταξύ αυτών καγκουρό των δέντρων, παραδείσια πουλιά και κροκόδειλους του αλμυρού νερού. Η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα της χώρας διαφημίζει μάλιστα ταΐσματα κροκοδείλων κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 15.00.

Παλαιότερα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media δείχνουν εργαζόμενους του πάρκου να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από τα ερπετά κατά τη διάρκεια ταΐσματος, ενώ το 7NEWS αναφέρει ότι σε ορισμένο υλικό φαίνονται φροντιστές να ταΐζουν κροκόδειλους και ακόμη και να κάθονται πάνω τους για τις επιδείξεις προς τους επισκέπτες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του είναι ο ίδιος άνθρωπος που εμφανίζεται σε αυτές τις παλαιότερες εικόνες.

Το πάρκο έκλεισε μέχρι νεωτέρας μετά το δυστύχημα, ενώ εργαζόμενοι που ήταν παρόντες στην επίθεση συγκεντρώθηκαν για την προετοιμασία της κηδείας του συναδέλφου τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά συμπεράσματα επίσημης έρευνας για τις συνθήκες της επίθεσης ή για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζονταν στις επιδείξεις ταΐσματος.

Τι είναι η «περιστροφή θανάτου»

Το ζώο που επιτέθηκε στον εργαζόμενο αναφέρεται από το ABC Pacific ως κροκόδειλος του αλμυρού νερού (Crocodylus porosus). Πρόκειται για το μεγαλύτερο εν ζωή ερπετό στον κόσμο, με τα ενήλικα ζώα να έχουν κατά μέσο όρο μήκος τριών έως πέντε μέτρων και τα μεγάλα αρσενικά να μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ αυτές τις διαστάσεις.

Ελληνικές αναφορές για το περιστατικό περιγράφουν ότι το ερπετό έκανε στον φροντιστή τη λεγόμενη «περιστροφή θανάτου» ή “death roll”. Πρόκειται για χαρακτηριστική κίνηση των κροκοδείλων: αφού ακινητοποιήσουν κάτι με τα ισχυρά σαγόνια τους, περιστρέφουν απότομα ολόκληρο το σώμα τους γύρω από τον άξονά του. Η κίνηση χρησιμοποιείται τόσο για την υποταγή όσο και για τον τεμαχισμό της λείας, καθώς τα δόντια των κροκοδείλων είναι κυρίως προσαρμοσμένα στο να αρπάζουν και να συγκρατούν και όχι να κόβουν.