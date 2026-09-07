Έπειτα από μια λίμνη, ένα στενό και έναν Κόλπο, ο Ντόναλντ Τραμπ εισηγήθηκε χθες να μετονομαστεί μια αμερικανική πολιτεία: το Νέο Μεξικό, που κατ’ αυτόν πρέπει να ξαναβαφτιστεί «Νέα Αμερική», πλειοδοσία που μοιάζει να εγγράφεται στην προσπάθειά του να εκτρέψει την προσοχή από δυσάρεστα ζητήματα, που μειώνουν τη δημοτικότητά του.

«Πολύς κόσμος πρότεινε να αλλάξει το όνομα του Νέου Μεξικού (…) σε Νέα Αμερική», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα. «Τόσο πιο τιμημένο και πιο όμορφο για τους κατοίκους αυτής της δυνητικά απίστευτης πολιτείας. Ουάου, το λατρεύω!».

Η ιδέα, που απορρίφθηκε ξερά αμέσως από την κυβερνήτρια της πολιτείας, καταγράφτηκε μερικές ημέρες αφού ο κ. Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο (βορειοανατολικά) σε «λίμνη Αμερικής», εν μέσω εμπορικού πολέμου με τον γειτονικό Καναδά.

Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε μέσω X εικόνα προερχόμενη από τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, στην οποία βλέπει κανείς τη λέξη «Μεξικό» στην ονομασία της πολιτείας να έχει διαγραφτεί και αντικατασταθεί από τη λέξη «Αμερική».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ιδέα έχει προέλευση χωρατό στο διαδίκτυο.

Η δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως το όνομα της πολιτείας «δεν τίθεται σε συζήτηση· είναι δικό μας ήδη πριν από την ίδρυση των ΗΠΑ».

Πρόσθεσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό που επιδιώκει είναι να «εκτρέψει την προσοχή των Αμερικανών» από προβλήματα όπως η απογείωση των τιμών των καυσίμων.

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε το στενό του Ορμούζ να μετονομαστεί σε «στενό Τραμπ». Το θαλάσσιο πέρασμα αυτό στρατηγικής σημασίας έχει μετατραπεί σε διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου μετονόμασε μονομερώς τον Ιανουάριο του 2025, στην αρχή της δεύτερης θητείας του, τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», απόφαση που αμφισβητεί η μεξικανική κυβέρνηση.

Ο Καναδάς επίσης απέρριψε την πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο, στα σύνορα των δυο κρατών.

Η εμμονή του με τα ονόματα εκλαμβάνεται από παρατηρητές και επικριτές του ογδοντάρη αρχηγού του κράτους ως μέρος προσπάθειάς του να στρέψει αλλού την προσοχή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικό ναδίρ και η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, φοβάται πως οδεύει σε βαριά ήττα τον Νοέμβριο στις εκλογές που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είχε οριακή πλειοψηφία ως τώρα.

Ο Ματ Γουόλς, ίνφλουενσερ της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, είδε στην προεδρική πρωτοβουλία «δώρο» για τους δημοκρατικούς, την ώρα που «η πρόκληση υπ’ αριθμόν ένα για τους ρεπουμπλικάνους σε αυτές τις ‘midterms’ είναι να αντικρούσουν την κατηγορία πως δεν αξιοποίησαν τη θητεία τους για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών».