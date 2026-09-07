Ένας νεαρός από το Πόρτλαντ μαχαίρωσε έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών και ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του είχε στείλει βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο νεαρός καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ενώ ο άνδρας που μαχαιρώθηκε δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής κατηγορίες στο Όρεγκον.

Όπως σημειώνει η New York Post, ο Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα, ο οποίος ήταν τότε 19 ετών, μαχαίρωσε στο στήθος τον 46χρονο Τζόσουα Φιλντ μέσα στο διαμέρισμά του, κοντά στο κέντρο του Πόρτλαντ, στις 11 Αυγούστου 2025, περίπου στις 8:13 το βράδυ.

Portland man knifes creep who allegedly sent him child sex abuse video, tells cops 'I stabbed a pedophile' https://t.co/UJuLGlwth2 pic.twitter.com/fy9GCCV7Qk — New York Post (@nypost) September 7, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα υποστήριξε ότι ο Τζόσουα Φιλντ τού είχε στείλει μέσω εφαρμογής γνωριμιών βίντεο που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μετά το μαχαίρωμα, ο 19χρονος κάλεσε ο ίδιος το 911 και παραδόθηκε στις Αρχές. Σε βίντεο από κάμερα που έφερε αστυνομικός ακούγεται να λέει: «Μαχαίρωσα έναν παιδόφιλο».

Ο Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα είπε στους αστυνομικούς ότι είχε γνωρίσει τον Τζόσουα Φιλντ μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Sniffies. Ισχυρίστηκε ότι εκεί ο 46χρονος τού έστειλε τα επίμαχα βίντεο, τα οποία, όπως πίστευε, διαγράφηκαν στη συνέχεια από την πλατφόρμα.

Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά, ο Τζόσουα Φιλντ φέρεται επίσης να κάλεσε τον Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα στο διαμέρισμά του για να παρακολουθήσουν μαζί βίντεο. Ο 19χρονος υποστήριξε ακόμη ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας τον ρωτούσε αν ήταν «διεστραμμένος» και αν ενδιαφερόταν για νεότερα αγόρια.

Ο Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο πριν από το περιστατικό. Στο δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί. Όπως ισχυρίστηκε, αρχικά σκόπευε μόνο να χτυπήσει τον Τζόσουα Φιλντ, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε και τελικά άρπαξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο στήθος.

Ο Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την επίθεση και τη διάρρηξη. Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι δεν αμφισβητεί τις κατηγορίες για απόπειρα επίθεσης πρώτου βαθμού και διάρρηξη πρώτου βαθμού.

Ο Τζόσουα Φιλντ επέζησε από το μαχαίρωμα. Ωστόσο, σύμφωνα με αρχεία που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχε ερευνηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες καταγγελίες.

Δύο άνδρες που είχαν γνωρίσει τον Τζόσουα Φιλντ μέσω της εφαρμογής Grindr είχαν καταγγείλει το 2021 ότι τους είχε δείξει βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η έρευνα στο Όρεγκον είχε τότε κλείσει λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Τζόσουα Φιλντ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα στο Όρεγκον σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ξεχωριστή υπόθεση στην Καλιφόρνια, όπου του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατοχή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες αυτές.

Ο δικηγόρος του, Στιούαρτ Κίρτσικ, απέρριψε τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του πελάτη του, τόσο από τον Ιλάιτζα Κρουζ Βαλενζουέλα όσο και από τις εισαγγελικές Αρχές της Καλιφόρνια.