Ο επιβάτης αεροπλάνου που φέρεται να προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο εν ώρα πτήσης, εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, και τελικά ακινητοποιήθηκε στο κάθισμά του με μονωτική ταινία, ταυτοποιήθηκε ως μεσίτης από την Αριζόνα.

Όπως αναφέρει η New York Post, πρόκειται για τον 67χρονο Άρθουρ Λέιν Λάντιν, κάτοικο από την πόλη Τουσόν της Αριζόνα, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ανάγκασε την πτήση 618 της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ να πραγματοποιήσει πρόωρη προσγείωση στη Βαλτιμόρη το βράδυ της Πέμπτης.

Airline passenger who had to be duct-taped to seat after n-word meltdown ID'd as Arizona realtor https://t.co/VdzsR216F3 pic.twitter.com/hg1pd81J3l — New York Post (@nypost) September 6, 2026

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο Άρθουρ Λέιν Λάντιν φέρεται να απηύθυνε σε αεροσυνοδό μια ιδιαίτερα προσβλητική ρατσιστική λέξη, ενώ παράλληλα εξαπέλυε ομοφοβικές ύβρεις.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άρθουρ Λέιν Λάντιν εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην εταιρεία Λονγκ Ρίαλτι στην πόλη Τουσόν της Αριζόνα. Ωστόσο, το προφίλ του είχε πλέον αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Ο επιβάτης Χουάν Μεχία, πρώην αστυνομικός που βρισκόταν στην ίδια πτήση, δήλωσε στο ABC News ότι ο ίδιος και ο φίλος του, Ρίτσαρντ Όλενικ, αποφάσισαν να επέμβουν όταν άκουσαν τον 67χρονο, ο οποίος καθόταν δύο σειρές πίσω τους, να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός προς το τέλος της πτήσης.

Όπως ανέφερε ο Χουάν Μεχία, ο άνδρας «άρχισε να γίνεται επιθετικός, να κάνει υποτιμητικά σχόλια προς το προσωπικό της American Airlines και άλλους επιβάτες, να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις και χυδαία γλώσσα», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, προσέβαλε ιδιαίτερα τις γυναίκες που κάθονταν στη σειρά πίσω του.

Ο Ρίτσαρντ Όλενικ δήλωσε ότι ο Χουάν Μεχία σηκώθηκε αμέσως, κάθισε δίπλα στον επιβάτη και άρχισε να τον συγκρατεί, προκειμένου να μην ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση. Βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος δείχνει τον Λάντιν δεμένο στο κάθισμά του με μονωτική ταινία, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

Η American Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «εξαιτίας ενός επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση». Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί το περίμεναν στο αεροδρόμιο και βοήθησαν στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου επιβάτη, πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό της.

Το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών, το γνωστό FBI, επιβεβαίωσε ότι ο Άρθουρ Λέιν Λάντιν συνελήφθη από την αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, σε βάρος του απαγγέλθηκαν σε πολιτειακό επίπεδο κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Το FBI ανέφερε ότι συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις και να συγκεντρώνει στοιχεία για την υπόθεση. Στη συνέχεια θα υπάρξει συνεννόηση με την ομοσπονδιακή εισαγγελία της περιφέρειας του Μέριλαντ, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες σε βάρος του 67χρονου.