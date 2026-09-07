Ακόμη και αν δεν καταφέρνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, η μεγάλη νίκη της AfD στις χθεσινές εκλογές προκάλεσε πολιτικό σεισμό τόσο στη Γερμανία όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μεγάλη νίκη του ακροδεξιού κόμματος οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ο κυριότερος όμως είναι το μεταναστευτικό.

Η απόφαση της Άνγκελα Μέρκελ να επιτρέψει την είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών έδωσε στο AfD το ζήτημα που θα το εκτόξευε. Η αντίθεση στο ευρώ υποχώρησε και τη θέση της πήραν η μετανάστευση, το Ισλάμ, η ασφάλεια, η γερμανική ταυτότητα. Το 2017 μπήκε για πρώτη φορά στην Bundestag με αυτή ακριβώς την ατζέντα. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025 ξεπέρασε το 20% και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Γι’ αυτό το κυβερνών συντηρητικό κόμμα της Γερμανίας καταρτίζει σχέδια για την αναμόρφωση της φιλελεύθερης νομοθεσίας της χώρας περί ιθαγένειας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Διότι οι εικασίες ότι ο Μερτς ενδέχεται να αναγκαστεί να παραιτηθεί από την καγκελαρία εντείνονται, καθώς δυσκολεύεται να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια τόσο στο εσωτερικό του κόμματός του όσο και μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων του στον συνασπισμό, των Σοσιαλδημοκρατών.

Ανώτερα στελέχη της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του πολιτικά πλέον στριμωγμένου, Φρίντριχ Μερτς, συζητούν την απαγόρευση της διπλής ιθαγένειας και την αυστηροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με τη γνώση της γερμανικής γλώσσας, με στόχο να αντιμετωπίσουν το κόμμα της σκληρής δεξιάς.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γκίντερ Κρινγκς, ανώτερο στέλεχος της CDU και βουλευτής, δήλωσε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν καταστήσει την απόκτηση της γερμανικής ιθαγένειας «υπερβολικά γρήγορη και υπερβολικά εύκολη».

«Η πολιτογράφηση θα πρέπει να αποτελεί μόνο το τελευταίο βήμα, στο τέλος μιας διαδικασίας ένταξης στο εργατικό δυναμικό, την κοινωνία και τη συνταγματική μας τάξη», είπε. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι άνθρωποι ζουν σε μια παράλληλη κοινωνία και ταυτόχρονα θέλουν να είναι Γερμανοί πολίτες».

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης θα ήταν η κατάργηση ενός νόμου του 2024, που είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σολτς και επέτρεπε τη διπλή ιθαγένεια στη Γερμανία.

«Νομίζω ότι ο κανόνας θα πρέπει να είναι πως, αν αποκτήσεις τη γερμανική ιθαγένεια, πρέπει να παραιτηθείς από την προηγούμενη ιθαγένειά σου», είπε. «Αν μετακομίζεις από τη μία χώρα στην άλλη και σκοπεύεις να μείνεις εδώ μόνιμα, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι τόσο σημαντικό για σένα να διατηρήσεις την ιθαγένεια της παλιάς σου χώρας».

Ο Κρινγκς δήλωσε ότι οι χαλαρές προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας στη Γερμανία ήταν κυρίως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης του Σολτς. Ωστόσο, αναφέρθηκε επίσης σε αποφάσεις προηγούμενων ηγετών της CDU, όπως η Άνγκελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας.

Από τις 12 Ιουνίου τέθηκε σταδιακά σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζε την κατάσταση. Το νέο πλαίσιο προβλέπει συνοριακές διαδικασίες ταχείας αξιολόγησης, αυστηρά χρονοδιαγράμματα, γρηγορότερη απόρριψη αιτήσεων που θεωρούνται προδήλως αβάσιμες και ειδική αντιμετώπιση αιτούντων από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ασύλου. Η νίκη του AfD και η ατζέντα του θα συμπαρασύρει ενδεχομένως και τη Γαλλία, ή την Ιταλία ή την Ολλανδία. Άρα και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.