Η τύχη περισσότερων από δέκα ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται στα χαλάσματα στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Βιάτσα της Βολιβίας, ύστερα από δυο ισχυρές εκρήξεις που προκάλεσαν τρεις θανάτους και μεγάλες καταστροφές σε παρακείμενα κτίρια.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο όπου φυλασσόταν πυροτεχνικό υλικό.

Συνεργεία απομάκρυναν χθες Σάββατο ερείπια από τη στρατιωτική βάση. Σπασμένα παράθυρα, ξηλωμένες στέγες και ξεριζωμένα δέντρα μαρτυρούσαν την ισχύ των ωστικών κυμάτων που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε σπίτια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Το βράδυ του Σαββάτου, ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα χαλάσματα, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο συνταγματάρχης Αντόνιο Αμάρου, διοικητής της βάσης, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αγνοούνταν η τύχη 14 ανθρώπων: ενός λοχία και δεκατριών νεαρών, ηλικίας 18-19 ετών, που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής εάν ο τρίτος νεκρός ήταν ένας εξ αυτών. Οι άλλοι δύο νεκροί ήταν κληρωτοί.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης 84 τραυματίες.

Συγγενείς αγνοουμένων ρωτούσαν αγωνιωδώς τους φρουρούς της βάσης για νέα σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Ορισμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας, αλλά απωθήθηκαν, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Η πρώτη αφορούσε πυροτεχνικό υλικό που ήταν σε αποθήκη. Η δεύτερη, η οποία ήταν πολύ ισχυρότερη από την πρώτη, βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. «Η αιτία και το υλικό που εμπλέκεται σε αυτήν τη δεύτερη έκρηξη παραμένουν υπό διερεύνηση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Χουστινιάνο.

«Η δεύτερη έκρηξη με πέταξε πέντε μέτρα μακριά», αφηγήθηκε στην εφημερίδα El Deber ένας τραυματισμένος περίοικος, ο οποίος είπε πως έχασε τις αισθήσεις του.

Ο δήμαρχος της Βιάτσα – μιας πόλης 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα – επεσήμανε πως δεν υπάρχει στην περιοχή του ένα επαρκώς εξοπλισμένο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού περιστατικού, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι τραυματίες να χρειαστεί να μεταφερθούν στην Ελ Άλτο και στη Λα Πας.