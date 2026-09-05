Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι μία επιχειρούμενη επίθεση με drone κατά ενός γερμανικού αεροδρομίου τον προηγούμενο μήνα, δείχνει ότι η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μία “πρωτόγνωρη ρήξη”, με μεγάλης κλίμακας συνέπειες που θα ξεκαθαρίσουν εκ των υστέρων.

Ο Μερτς μιλώντας σε μία εκδήλωση του κόμματος τους κοντά στο Ανόβερο, δήλωσε ότι ο καταλογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για την επίθεση στη Ρωσία ήταν “ξεκάθαρος και νομικά τεκμηριωμένος”, στέλνοντας μία ξεκάθαρη προειδοποίηση στη Ρωσία για να μην συνεχίσει τον υβριδικό πόλεμο αυτού του είδους.