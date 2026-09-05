Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην πτήση 618 της American Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντάλας με προορισμό το Νιούαρκ.

Ένας 67χρονος επιβάτης από την Αριζόνα φέρεται να άρχισε να εκτοξεύει ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις εναντίον συνεπιβάτη του και αεροσυνοδού που επιχείρησε να παρέμβει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από αμερικανικά μέσα, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τον διπλανό του, να προκάλεσε ζημιά στον φορητό υπολογιστή του και να απώθησε μία γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει.

Τον ακινητοποίησαν με ταινία και δεματικά

Μπροστά στον κίνδυνο να ξεφύγει περαιτέρω η κατάσταση, μέλη του πληρώματος και επιβάτες επενέβησαν για να τον περιορίσουν. Χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά και ισχυρή κολλητική ταινία, τον ακινητοποίησαν στο κάθισμά του μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τον εμφανίζουν δεμένο στα χέρια και στον κορμό.

Passenger Restrained With Duct Tape on American Airlines Flight



A 67-year-old passenger was restrained by fellow travelers after allegedly becoming unruly on American Airlines flight AA618 from Dallas to Newark. The passenger, identified as Arizona resident Arthur Lundeen, was… pic.twitter.com/vzdeI30PIW — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) September 5, 2026

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εξετράπη στο διεθνές αεροδρόμιο Βαλτιμόρης–Ουάσιγκτον εξαιτίας «διαταρακτικού επιβάτη». Αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το αεροσκάφος, το οποίο στη συνέχεια συνέχισε το ταξίδι του προς το Νιούαρκ.

Ο 67χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σε πολιτειακό επίπεδο κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη της τάξης. Παράλληλα, το FBI συλλέγει καταθέσεις και συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μέριλαντ, προκειμένου να κριθεί εάν θα ασκηθούν και ομοσπονδιακές διώξεις. Το περιστατικό εξετάζεται επίσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.