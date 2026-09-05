Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατά τη διάρκεια αλκοτέστ στο Γουαγιακίλ του Ισημερινού προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που έγινε viral εμφανίζεται ένας άνδρας να κρατά τραπεζική κάρτα δίπλα στο πρόσωπό του και να συμπεριφέρεται σαν να προσπαθεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση.

Το συμβάν καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, στην έξοδο της σήραγγας Σάντα Άνα, όταν στελέχη της δημοτικής Υπηρεσίας Κυκλοφορίας και Κινητικότητας του Γουαγιακίλ (ATM) σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι πράκτορες ζήτησαν από τους επιβαίνοντες να κατέβουν, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση του οδηγού.

Η ατάκα που κατέγραψε το βίντεο

Στο απόσπασμα ο άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να χειριστεί την κάρτα σαν κινητό, ενώ ακούγεται κάποιος από τους παρευρισκομένους να του λέει: «Κοίτα μήπως δεν πληκτρολόγησες σωστά». Αναρτήσεις που συνόδευαν το βίντεο υποστήριζαν ότι προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του και παραπονιόταν πως η κλήση δεν πραγματοποιούνταν επειδή «δεν είχε υπόλοιπο».

Η σκηνή διαδόθηκε γρήγορα με τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος είχε συλληφθεί σε κατάσταση μέθης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν επιβεβαιώθηκαν στο σύνολό τους από τις αρμόδιες αρχές.

Τι διευκρίνισε η υπηρεσία κυκλοφορίας

Έπειτα από σχετικό ερώτημα της εφημερίδας El Universo, η ATM επιβεβαίωσε ότι το βίντεο προέρχεται από τον συγκεκριμένο έλεγχο, διευκρίνισε όμως ότι ο άνδρας με την κάρτα δεν ήταν ο οδηγός αλλά ένας από τους συνεπιβάτες του οχήματος.

Δεν ανακοινώθηκε εάν ο συνοδηγός βρισκόταν πράγματι υπό την επήρεια αλκοόλ, ούτε επιβεβαιώθηκε επισήμως ότι επιχειρούσε να καλέσει δικηγόρο. Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία ένα σύντομο βίντεο συνοδεύτηκε από ανακριβή ή ελλιπή περιγραφή, με την επίσημη διευκρίνιση να διαφοροποιεί σημαντικά την αρχική viral εκδοχή.