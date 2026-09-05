Την πολιτική αποδυνάμωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή προξοφλούν Γερμανοί αναλυτές ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο κρατίδιο.

Το AfD βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και βρίσκεται πλέον κοντά στο 30% σε εθνικό επίπεδο και αναμένεται να καταγράψει κέρδη και στις τρεις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η υποστήριξή της αυξάνεται ακόμη και καθώς το κόμμα γίνεται πιο ακραίο. Έχει διευρύνει την ατζέντα του, από την απαίτηση για τερματισμό της μετανάστευσης σε έκκληση για μαζικές απελάσεις. Παράλληλα, υπόσχεται πόλεμο κατά της «wokeness» και επιστροφή σε μια «γερμανική εθνική κουλτούρα» που δεν απολογείται για το παρελθόν της.

Δύο εβδομάδες αργότερα ακολουθούν οι εκλογές στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, επίσης στην ανατολική Γερμανία. Μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ σχεδόν σίγουρα θα μονοπωλήσει τη γερμανική πολιτική συζήτηση τους επόμενους μήνες και θα ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες εικασίες ότι η καγκελαρία του Μερτς βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων και έχει εντείνει τις οικονομικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις καταργούν περισσότερες από δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας κάθε μήνα.

Η πιθανότητα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ καθιστά την πρώτη από τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και την πιο κρίσιμη.

Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο για το SPD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου το κόμμα κυβερνά από το 1998. Η νυν πρωθυπουργός του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέζιχ, είναι η πιο γνωστή και δημοφιλής πολιτικός της περιοχής.

Σε αντίθεση με τις άλλες δύο αναμετρήσεις, η προεκλογική εκστρατεία στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί περισσότερο στα ζητήματα παρά στις προσωπικότητες. Οι ψηφοφόροι ανησυχούν για την αύξηση του κόστους στέγασης, την αύξηση της βίαιης εγκληματικότητας και τα διαχρονικά παράπονα ότι η πόλη είναι βρόμικη και γεμάτη σκουπίδια.

Πιο συγκεκριμένα, οι κρατιδιακές εκλογές είναι πιθανό να επηρεάσουν την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κατ’ επέκταση και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Ο Μερτς επέμεινε πρόσφατα ότι θέλει να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όμως η αντίθεση αυξάνεται, με τους πρωθυπουργούς των ανατολικών κρατιδίων να πρωτοστατούν. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας είναι απίθανο να επηρεαστούν σημαντικά, αν και σύμφωνα με αναφορές στελέχη της CDU από την ανατολική Γερμανία άσκησαν πιέσεις στον Μερτς κατά της αποστολής πυραύλων Taurus στην Ουκρανία και είναι πιο επικριτικά απέναντι στη γερμανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα.

Οι κρατιδιακές εκλογές θα εντείνουν επίσης τη συζήτηση γύρω από την πολιτική του «τείχους προστασίας». Αυξάνεται η άποψη ότι η πολιτική αυτή έχει αποτύχει, ενώ ορισμένοι Χριστιανοδημοκράτες ζητούν ήδη προσαρμογές ώστε να υπονομεύσουν τους ισχυρισμούς του AfD περί διακρίσεων. Οι Χριστιανοδημοκράτες της ανατολικής Γερμανίας αισθάνονται παγιδευμένοι σε κυβερνητικούς συνασπισμούς με την Αριστερά, ενώ η απουσία σαφούς εναλλαγής στην εξουσία ενισχύει την αίσθηση πολιτικής δυσλειτουργίας.

Τα κρατίδια έχουν την πρωτοκαθεδρία στην εφαρμογή των πολιτικών, αλλά διαθέτουν επίσης αρμοδιότητες χάραξης πολιτικής σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα στην αστυνόμευση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Το AfD δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει αυτές τις αρμοδιότητες εάν ανέλθει στην εξουσία. Ζητά τον τερματισμό της χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και των εκκλησιών και θέλει να αναδιαμορφώσει την εκπαίδευση ώστε να δίνεται έμφαση στην εθνική υπερηφάνεια και να διαχωρίζονται οι μαθητές που δεν μιλούν γερμανικά.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Ζίγκμουντ έχει προτείνει την κατάργηση της κρατιδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του εξτρεμισμού. Όλες αυτές οι ενέργειες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες μιας κρατιδιακής κυβέρνησης και είναι πιθανό να βρουν ευρύτερη απήχηση σε συντηρητικούς κύκλους.

Οι ενέργειες του AfD είναι πιθανό να προκαλέσουν έντονη συζήτηση στην Ευρώπη γύρω από αυτά τα ζητήματα, προκαλώντας ντόμινο εξελίξεων. Αυτή η πολιτισμική σύγκρουση θα μπορούσε επίσης να αποκτήσει διατλαντική διάσταση, καθώς ένα κρατίδιο υπό την ηγεσία του AfD ενδέχεται να βρει κοινό έδαφος με τις εκκλήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για μια μάχη κατά της «διαγραφής του πολιτισμού».

Ο Μερτς και ο κυβερνητικός του συνασπισμός πιθανότατα θα παραμείνουν στη θέση τους τουλάχιστον έως τα μέσα του 2027. Η σταθερότητα, όμως, θα έχει κόστος. Και έπονται οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία με τη Λεπέν να εμφανίζεται ως φαβορί.