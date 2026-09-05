Δικαστής στη Μασαχουσέτη κήρυξε άκυρη τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, καθώς οι ένορκοι, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για το εάν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της.

Η πολύκροτη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο διχασμό στις ΗΠΑ, ενώ για την εξέλιξή της τοποθετήθηκε ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά το αδιέξοδο των ενόρκων, παραμένει πλέον ανοιχτό το τι θα συμβεί με την 36χρονη πρώην νοσηλεύτρια.

«Σε αυτό το σημείο, θα κηρύξω ότι οι ένορκοι βρίσκονται σε αδιέξοδο και θα κηρύξω άκυρη τη δίκη», ανακοίνωσε την Παρασκευή ο δικαστής Σάλιβαν. Οι ένορκοι είχαν προηγουμένως ενημερώσει τρεις φορές το δικαστήριο ότι αδυνατούσαν να συμφωνήσουν, έχοντας συζητήσει την υπόθεση για περισσότερες από 40 ώρες σε διάστημα επτά ημερών.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε ετυμηγορία δεν ισοδυναμεί ούτε με καταδίκη ούτε με αθώωση της Κλάνσι. Νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου, όταν η εισαγγελία ενδέχεται να γνωστοποιήσει πώς σκοπεύει να κινηθεί. Μεταξύ των επιλογών βρίσκεται η διεξαγωγή νέας δίκης ή η επίτευξη συμφωνίας με την κατηγορούμενη.

Η δολοφονία των τριών παιδιών

Η Κλάνσι κατηγορείται ότι το 2023 στραγγάλισε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον οκτώ μηνών Κάλαν.

Μετά τις δολοφονίες, αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και έπεσε από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.

Η ίδια δεν αρνείται ότι σκότωσε τα παιδιά, ωστόσο έχει δηλώσει αθώα στις τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Η τελευταία προσπάθεια της υπεράσπισης

Λίγο πριν κηρυχθεί η κακοδικία, ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε την απομάκρυνση ενός από τους ενόρκους. Είχε προηγηθεί σημείωμα της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο ένα μέλος της φέρεται να μην ακολουθούσε τις οδηγίες σχετικά με την αρχή της «εύλογης αμφιβολίας».

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα και έστειλε τους ενόρκους πίσω για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις. Περίπου μία ώρα αργότερα επέστρεψαν, δηλώνοντας ότι το αδιέξοδο παρέμενε.

Η υπεράσπιση επιχείρησε τότε να σταματήσει την κήρυξη της κακοδικίας προσφεύγοντας επειγόντως στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Ρέντινγκτον υποστήριξε αργότερα ότι, κατά την εκτίμησή του, οι 11 από τους 12 ενόρκους θα είχαν καταλήξει σε απόφαση ευνοϊκή για την Κλάνσι. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό πώς είχε τοποθετηθεί κάθε μέλος της επιτροπής.

Η εισαγγελία εξετάζει νέα δίκη

Ο εισαγγελέας της κομητείας Πλίμουθ, Τίμοθι Κρουζ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθεί άμεσα απόφαση για τα επόμενα βήματα και ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο νέας δίκης.

«Τα γεγονότα είναι ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι σκότωσε τα τρία παιδιά της και τα στοιχεία μάς έδειξαν ότι είχε τον έλεγχο των πράξεών της όταν διέπραξε αυτές τις ανθρωποκτονίες», δήλωσε.

Η Κλάνσι θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες και θα παραμείνει στη μονάδα ψυχικής υγείας όπου νοσηλεύεται.

Παρέμβαση και από τον Τραμπ

Η υπόθεση απέκτησε τέτοια δημοσιότητα ώστε σχολιάστηκε την Παρασκευή και από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε «φρικτή τραγωδία», προσθέτοντας: «Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο».

NEW: President Trump reacts to the Lindsay Clancy case being declared a mistrial:



"It's a shame. It's a horrible tragedy."



"She did a horrible, horrible thing. Can't be worse."



Trump says he assumes another trial will follow, adding, "But you'll find out what the price to pay… pic.twitter.com/uFU9ufs2R7 — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανότατα θα ακολουθήσει νέα δίκη, λέγοντας: «Υποθέτω ότι θα υπάρξει άλλη δίκη».

«Αλλά θα μάθετε ποιο θα είναι το τίμημα», πρόσθεσε. «Θα υπάρξει τίμημα».