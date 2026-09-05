Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 τραυματίστηκαν από διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Παρασκευή στρατιωτική εγκατάσταση στη Βιάτσα, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της Βολιβίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

An explosion at the pyrotechnics storage area of a military base in Viacha, Bolivia, has killed at least two people and injured 70. The Bolivian military now faces the challenge of securing the site and investigating the cause, while local authorities must manage the… #Viacha pic.twitter.com/K7NW9UFGZP — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) September 5, 2026

Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.

Al menos dos muertos y 50 heridos en una explosión de un cuartel militar en Bolivia este viernes. pic.twitter.com/NLHbPX9mNI — Diario La Noticia (@lanoticiahn) September 5, 2026

Οι εκρήξεις στη Βιάτσα – μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας – σημειώθηκε γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα) και καταγράφεται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.