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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 τραυματίστηκαν από διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν χθες Παρασκευή στρατιωτική εγκατάσταση στη Βιάτσα, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα της Βολιβίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.

Οι εκρήξεις στη Βιάτσα – μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας – σημειώθηκε γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα) και καταγράφεται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.