Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα προετοιμάζονται για έναν νέο γύρο συνομιλιών με επίκεντρο τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, με τις συζητήσεις να σχεδιάζονται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές προετοιμασίες και μίλησαν στο Reuters.

Εφόσον πραγματοποιηθούν, θα πρόκειται για τις πρώτες επίσημες διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένες στην ασφάλεια της AI μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Από αμερικανικής πλευράς, επικεφαλής του διαλόγου αναμένεται να είναι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Την Κίνα ενδέχεται να εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του Ντινγκ Σουεσιάνγκ, ο οποίος είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και έχει αρμοδιότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς. Η τελική σύνθεση και η ατζέντα των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.



Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η Ουάσιγκτον έχει εξετάσει πρόταση βάσει της οποίας αμερικανικά και κινεζικά εργαστήρια AI θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα συνεργάζονται για τον εντοπισμό και την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.



Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναμένεται να θέσουν ζητήματα που αφορούν τη χρήση προηγμένων αμερικανικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από κινεζικές εταιρείες για την ανάπτυξη δικών τους συστημάτων, καθώς και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από μοντέλα με ιδιαίτερα εξελιγμένες δυνατότητες πραγματοποίησης κυβερνοεπιθέσεων.



Οι πληροφορίες για τις προετοιμασίες έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Κινέζοι αξιωματούχοι φέρονται να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον διάλογο για την AI και να τον αντιμετωπίζουν ως ένα από τα σημαντικά ζητήματα ενόψει της συνόδου των δύο ηγετών.



Πάντως, οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση για την τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ οι πηγές του πρακτορείου επισημαίνουν ότι οι σχετικές προετοιμασίες συνεχίζονται.