Η εταιρεία The Tetris Company (TTC), η οποία έχει τα δικαιώματα του Tetris και είναι αρμόδια για την αδειοδότηση της χρήσης του, διέψευσε χθες Παρασκευή οποιαδήποτε σύνδεσή της με το επίμαχο βιντεοπαιχνίδι που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος μία ημέρα νωρίτερα.

Εκπρόσωπος της TTC δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», συμπληρώνοντας πως η νομική υπηρεσία εξετάζει τον φάκελο της υπόθεσης.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.

Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο – που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη – στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.