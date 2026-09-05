Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Νέα Υόρκη, όταν αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον του στη Γέφυρα του Μπρούκλιν. Ο άνδρας βρισκόταν πάνω στα συρματόσχοινα της γέφυρας έχοντας μαζί του μαχαίρι και δεν ανταποκρινόταν στις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να το πετάξει.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Παρασκευή και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει για ένα διάστημα η γέφυρα στην κυκλοφορία, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών.

New video shows NYPD officers trying to get a man to come down after he had climbed part of the Brooklyn Bridge early Friday. The man was later shot and killed by an officer after he allegedly lunged at them with a knife. Brian Shlonsky reports. More: https://t.co/2uVfun3XES… pic.twitter.com/br7XSCv8Sz — Eyewitness News (@ABC7NY) September 4, 2026

Διαπραγματεύσεις επί μία ώρα χωρίς αποτέλεσμα

Ο επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Νέας Υόρκης, Τζέραρντ Ντάουλινγκ, ανέφερε ότι ο άνδρας είπε στους διασώστες πως επιθυμούσε να τον σκοτώσουν, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό.

Για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια, μέλη της αστυνομίας ασφαλίστηκαν πάνω στη γέφυρα με ειδικό εξοπλισμό. Για σχεδόν μία ώρα επιχειρούσαν να συνομιλήσουν μαζί του, ζητώντας του να εγκαταλείψει το επικίνδυνο σημείο και να παραδώσει το μαχαίρι.

‼️Agentes del NYPD dispararon contra un hombre armado con un cuchillo en el Puente de Brooklyn esta mañana después de que, según informes, él sacó el arma y se abalanzó contra la policía que respondía a una llamada sobre alguien que necesitaba ayuda. pic.twitter.com/PqQY3uNeat — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 4, 2026

Η κίνηση προς τους αστυνομικούς και ο πυροβολισμός

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω, ακολουθώντας ένα από τα συρματόσχοινα. Στην ίδια διαδρομή, σε χαμηλότερο σημείο, βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν για να αυξήσουν την απόσταση που τους χώριζε.

Κατά τον Ντάουλινγκ, ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν επέτρεπε στους αστυνομικούς να απομακρυνθούν τόσο γρήγορα όσο τους πλησίαζε ο άνδρας.

Όταν πλέον τους χώριζε περίπου ένα μέτρο, ο άνδρας φέρεται να ύψωσε το χέρι στο οποίο κρατούσε το μαχαίρι και να το κατεύθυνε προς έναν από τους αστυνομικούς. Αστυνομικός που βρισκόταν στο οδόστρωμα της γέφυρας πυροβόλησε τότε μία φορά, τραυματίζοντάς τον.

Ακολούθησε η μεταφορά του άνδρα από τα συρματόσχοινα σε ασφαλές σημείο, όπου οι αστυνομικοί τού πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Διακομίστηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένας φακός, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ευσταθούσε ο ισχυρισμός του περί ύπαρξης βόμβας.