Ένας επιβάτης πτήσης της American Airlines ακινητοποιήθηκε με μονωτική ταινία και πλαστικά δεματικά από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος, έπειτα από ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να εκτόξευσε ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις και να επιτέθηκε σε άλλους ταξιδιώτες. Το περιστατικό ανάγκασε το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία το βράδυ της Πέμπτης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πτήση 618 της American Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας–Νιούαρκ. Περίπου στις 22:15, ο άνδρας φέρεται να άρχισε να επιτίθεται φραστικά στον επιβάτη που καθόταν δίπλα του, με αποτέλεσμα να παρέμβουν αεροσυνοδός και άλλοι ταξιδιώτες.

#Importante El vuelo AA618 de #AmericanAirlines, que cubría la ruta entre Dallas/Fort Worth (#DFW) y Newark (#EWR) el 3 de septiembre de 2026, fue desviado al Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington (#BWI) debido a un pasajero disruptivo a bordo.



De acuerdo con American… pic.twitter.com/839PJX929W — EnElAire (@Enel_Aire) September 4, 2026

Σύμφωνα με το TMZ, όταν ένας μαύρος αεροσυνοδός επιχείρησε να ελέγξει την κατάσταση, ο επιβάτης στράφηκε και εναντίον του, χρησιμοποιώντας ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει τον άνδρα δεμένο στο κάθισμά του, με τα χέρια, τον κορμό και το κεφάλι του να έχουν ακινητοποιηθεί.

Η κατάσταση είχε προηγουμένως πάρει και βίαιη τροπή. Ο επιβάτης φέρεται να χτύπησε τον διπλανό του και να κατέστρεψε τον υπολογιστή του. Όταν μία γυναίκα επιχείρησε να βοηθήσει, ο άνδρας φέρεται να την απώθησε.

Τότε παρενέβησαν τρεις ακόμη άνδρες επιβάτες, οι οποίοι μαζί με το πλήρωμα κατάφεραν να τον περιορίσουν χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία και πλαστικά δεματικά.

Η American Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση εκτράπηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Baltimore/Washington Thurgood Marshall «εξαιτίας ενός επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση». Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τον άνδρα, προτού η πτήση συνεχίσει για τον τελικό προορισμό της.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας ότι μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά με απείθαρχους επιβάτες.

Εκπρόσωπος του FBI ανέφερε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία του Μέριλαντ και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο.

Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν εάν θα πρέπει να του απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες. «Το FBI διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για να συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα διαβουλευτεί με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, προκειμένου να καθοριστεί εάν θα απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες», ανέφερε η υπηρεσία.