Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε το βράδυ της Παρασκευής να περιορίσει τις πολιτικές εντυπώσεις από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα.

«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε δηλώσει ότι δεν θα αποκαλούσε «πόλεμο» τη σύγκρουση στο Ιράν.

Reporter: If the Iran conflict is not a war, then what exactly is it?



Trump: I call it a military conflict because it's small potatoes for us; it's not a big thing. pic.twitter.com/nP4vknCd1W — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σύγκρουση, καθώς η άνοδος της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου ενδέχεται να στοιχίσει ακριβά στους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ εξαπολύουν «σποραδικά πλήγματα» και «δεν πολεμούν αυτήν τη στιγμή». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. «Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», δήλωσε.

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τον όρο «παιχνιδάκι», δεδομένου ότι 18 αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, φανερά ενοχλημένος ο Τραμπ επιχείρησε μια σύγκριση με τους πολέμους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν.

Trump on Iran:



We lost 18 great souls. I got very friendly with some of the families.



In Vietnam, we lost tens of thousands of people. In Afghanistan, we lost a lot.



Sleepy Joe Biden lost 13 just by standing at an airport. pic.twitter.com/QPuYu9U0pU — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

«Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πως θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ