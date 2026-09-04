Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι προτίθεται να διαθέσει από 400 έως 500 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια της πολιτικής επιτροπής (super PAC) MAGA Inc., προκειμένου να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τα χρήματα θα προέλθουν από το ταμείο της MAGA Inc., της πολιτικής επιτροπής που συνδέεται με την πτέρυγα MAGA (Make America Great Again) του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο Τραμπ δήλωσε, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ότι το super PAC έχει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ο πρόεδρος δεν θα διανείμει χρήματα από το ταμείο αυτό.

«Θα ξοδέψω οποιοδήποτε χρηματικό ποσό χρειάζεται για να προσπαθήσω να μας βοηθήσω», δήλωσε. «Αυτά είναι χρήματα από τη MAGA Inc. Αυτά είναι χρήματα που εγώ ελέγχω».

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα έχει ξοδέψει ο Τραμπ από το ταμείο μέχρι τώρα στις εκλογές για το Κογκρέσο με τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου να κρέμεται σε μια κλωστή τον Νοέμβριο. Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνται απώλειες και διεκδικούν ένα μέρος των χρημάτων.

«Έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια που μπορώ να ξοδέψω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από τα χρήματα αυτά για λογαριασμό των Ρεπουμπλικάνων τη χρονιά των προεδρικών εκλογών του 2028, όταν οι ψηφοφόροι αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος.