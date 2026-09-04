Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, με τραύμα από σφαίρα, βρέθηκε την Παρασκευή ο ομοσπονδιακός βουλευτής του Μεξικού Ζενιαζέν Εσκομπάρ Γκαρσία, στην πολιτεία Βερακρούς.

Ο 42χρονος πολιτικός, μέλος του κυβερνώντος κόμματος Morena, εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού ενός μαύρου αυτοκινήτου Mercedes-Benz, το οποίο βρισκόταν σταματημένο στην άκρη δρόμου κοντά στην κοινότητα Λα Γκλόρια, στον δήμο Πουέντε Νασιονάλ.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε επίσης πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών της πολιτείας Βερακρούς, Ρικάρντο Αουέδ.

Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο θάνατος του βουλευτή οφείλεται σε αυτοχειρία ή σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Ρικάρντο Αουέδ ανέφερε ότι από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εξωτερικής επίθεσης στο όχημα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Την υπόθεση ανέλαβε η Ομοσπονδιακή Γενική Εισαγγελία του Μεξικού, η οποία καλείται να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Ποιος ήταν ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ

Ο Εσκομπάρ είχε διατελέσει υπουργός Παιδείας της πολιτείας Βερακρούς από το 2018 έως το 2021, ενώ στο παρελθόν είχε εκλεγεί και στο τοπικό Κογκρέσο. Προτού ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική εργαζόταν ως εκπαιδευτικός.

Στις ομοσπονδιακές εκλογές εξελέγη βουλευτής με το Morena, το κόμμα της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνάδελφοί του και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εξέφρασαν τη θλίψη τους και ζήτησαν να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσημο πόρισμα, ενώ οι Αρχές αποφεύγουν να προκρίνουν οποιοδήποτε σενάριο πριν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και της έρευνας στον τόπο όπου βρέθηκε το όχημα.