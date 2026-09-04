Η Ουάσιγκτον άνοιξε νέο μέτωπο στον οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο μια τουρκική τράπεζα και επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν επιχειρηματία που οι αμερικανικές αρχές θεωρούν κομβικό κρίκο σε ένα ευρύτερο δίκτυο μεταφοράς ιρανικών εσόδων.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στην Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, καθώς και στις θυγατρικές της Golden Global Portfoy Yonetimi και Golden Global Varlik Kiralama. Οι τρεις εταιρείες εντάχθηκαν στη λίστα Specially Designated Nationals (SDN) του αμερικανικού Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), γεγονός που πρακτικά τις αποκλείει από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τράπεζα παρείχε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που επέτρεψαν στο Ιράν να μετακινεί έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου και να διατηρεί πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς διαύλους παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Golden Global διευκόλυνε συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονταν με τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC-Quds Force), ενώ παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες που επέτρεπαν τη μεταφορά κεφαλαίων μέσω διεθνών δικτύων.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή οι αμερικανικές αρχές συνδέουν την τράπεζα με ένα μεγαλύτερο σύστημα οικονομικής παράκαμψης των κυρώσεων, στο οποίο εμφανίζεται και το όνομα του Τούρκου επιχειρηματία Σιτκί Αγιάν (Sitki Ayan).

Ο Σιτκί Αγιάν και το δίκτυο του ιρανικού πετρελαίου

Ο Σιτκί Αγιάν είναι Τούρκος επιχειρηματίας με δραστηριότητες κυρίως στον ενεργειακό τομέα, το εμπόριο πετρελαίου και τις μεταφορές. Μέσω του ομίλου του ASB Group δραστηριοποιήθηκε σε διεθνείς ενεργειακές συναλλαγές, αποκτώντας σημαντική παρουσία στην περιοχή.

Το όνομά του έγινε γνωστό διεθνώς όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον ενέταξαν στη λίστα κυρώσεων το 2022, κατηγορώντας τον ότι μέσω εταιρειών που συνδέονταν με τον ίδιο διευκόλυνε την πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη μεταφορά εσόδων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, κατέληγαν σε δίκτυα της IRGC-Quds Force.

Οι αμερικανικές αρχές υποστήριξαν ότι ο Αγιάν και εταιρείες που συνδέονταν μαζί του λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι σε ένα πολύπλοκο σύστημα, το οποίο επέτρεπε στο Ιράν να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου παρά τις αμερικανικές απαγορεύσεις.

Στο επίκεντρο των αμερικανικών ισχυρισμών βρέθηκαν εταιρείες όπως η Baslam Nakliyat και η Baslam Petrol, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση εμπορικών και μεταφορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με ιρανικά ενεργειακά φορτία.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι το δίκτυο αυτό μπορούσε να αποκρύπτει την πραγματική προέλευση του πετρελαίου, να οργανώνει μεταφορές μέσω τρίτων χωρών και να διευκολύνει την επιστροφή χρημάτων προς ιρανικές οντότητες.

Ο ίδιος ο Αγιάν έχει αρνηθεί τις αμερικανικές κατηγορίες.

Η Golden Global ως χρηματοπιστωτικός κρίκος

Η σημασία της υπόθεσης Golden Global δεν βρίσκεται τόσο στο μέγεθος της τράπεζας, όσο στον ρόλο που αποδίδει σε αυτήν η Ουάσιγκτον.

Οι αμερικανικές αρχές δεν υποστηρίζουν ότι η τράπεζα ήταν ο τελικός αποδέκτης των χρημάτων από το ιρανικό πετρέλαιο, αλλά ότι αποτέλεσε έναν ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό κόμβο που βοήθησε κεφάλαια να μετακινηθούν μέσα από το διεθνές σύστημα.

Το μοντέλο που περιγράφουν οι ΗΠΑ βασίζεται σε ένα δίκτυο εταιρειών, τραπεζών και εμπορικών διαδρομών που επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίζει να έχει πρόσβαση σε έσοδα από τις ενεργειακές του εξαγωγές.

Η Τεχεράνη έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μηχανισμούς για την παράκαμψη των κυρώσεων, χρησιμοποιώντας τρίτες χώρες, ιδιωτικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες προς τις διεθνείς αγορές.

Η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των οικονομικών σχέσεων που διατηρεί με το Ιράν, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο τέτοιων υποθέσεων.

Το μήνυμα προς την Τουρκία και τις διεθνείς τράπεζες

Η επιλογή μιας τουρκικής τράπεζας από τις ΗΠΑ έχει και πολιτική διάσταση.

Η Τουρκία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με τη Δύση, αλλά παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντικές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμπτει τις κυρώσεις μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με αμερικανικά μέτρα.

Η υπόθεση θυμίζει σε κάποιο βαθμό την παλαιότερη αντιπαράθεση γύρω από την τουρκική Halkbank, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο αμερικανικής έρευνας για παραβίαση κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, η υπόθεση Golden Global διαφέρει, καθώς αυτή τη φορά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών στοχεύει μια ιδιωτική τράπεζα που θεωρεί ότι λειτούργησε ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου.

Ο οικονομικός πόλεμος κατά του Ιράν περνά από τις τράπεζες

Οι νέες κυρώσεις δείχνουν ότι η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις κρατικές δομές ή στις εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα στις εξαγωγές πετρελαίου.

Το βάρος μεταφέρεται στους ενδιάμεσους μηχανισμούς που επιτρέπουν τη ροή χρημάτων.

Ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι να κάνει τράπεζες και επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες να θεωρούν ότι η συνεργασία με ιρανικά δίκτυα μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος από τα πιθανά οικονομικά οφέλη.

Η περίπτωση της Golden Global και η επανεμφάνιση του ονόματος Σιτκί Αγιάν δείχνουν τη νέα φάση του οικονομικού ανταγωνισμού γύρω από το Ιράν: μια μάχη που πλέον δεν διεξάγεται μόνο στα πεδία της γεωπολιτικής, αλλά και στα τραπεζικά συστήματα, στις ενεργειακές συναλλαγές και στις διεθνείς ροές κεφαλαίων.