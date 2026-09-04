Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Γαλλία μετά τη δήλωση κορυφαίου στελέχους του Εθνικού Συναγερμού ότι, εφόσον η ακροδεξιά αναλάβει την εξουσία, θα διακόψει την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η τοποθέτηση του αντιπροέδρου του κόμματος, Λουί Αλιό, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση υποψηφίων για τη γαλλική προεδρία, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Εθνικό Συναγερμό ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Μόσχας και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύγκρουση εκδηλώνεται ενώ η Γαλλία εισέρχεται στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές της 18ης Απριλίου, με τη Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο.

«Κλείνουμε τη στρόφιγγα»

Ο Λουί Αλιό ρωτήθηκε από το BFMTV εάν μια κυβέρνηση του Εθνικού Συναγερμού θα «έκλεινε τη στρόφιγγα» της γαλλικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Κλείνουμε τη στρόφιγγα», απάντησε χωρίς περιστροφές.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι η Γαλλία δεν διαθέτει πλέον τους οικονομικούς πόρους για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, τη στιγμή που οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

«Το σύστημα υγείας, το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύνολο της οικονομίας βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και εμείς εξακολουθούμε να βρίσκουμε χρήματα για να χρηματοδοτούμε όπλα», δήλωσε.

Ο Αλιό υποστήριξε ακόμη ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στον πόλεμο, θέτοντας το ερώτημα ποιος πληρώνει το κόστος της συνέχισης των εχθροπραξιών.

«Διακοπή της βοήθειας σημαίνει εξυπηρέτηση της Ρωσίας»

Ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν και ένας από τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας, κατηγόρησε τον Εθνικό Συναγερμό ότι παραμένει «στήριγμα του καθεστώτος Πούτιν».

«Το να κλείσουμε τη στρόφιγγα στην Ουκρανία σημαίνει ότι εξυπηρετούμε τη Ρωσία», ανέφερε.

Ο κεντροδεξιός υποψήφιος υποστήριξε ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν έχει αλλάξει θέση σε πολλά ζητήματα, όχι όμως και στη στάση του απέναντι στη Μόσχα.

«Η αποδυνάμωση της Ουκρανίας, όπως επιθυμεί η Μαρίν Λεπέν, σημαίνει ότι απειλείται η ασφάλεια της Ευρώπης και της Γαλλίας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το εμποδίσω», τόνισε.

Η απάντηση της Μαρίν Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν απάντησε στον Εντουάρ Φιλίπ, κατηγορώντας τον για πολιτική υποκρισία.

Υπενθύμισε ότι ο Φιλίπ ήταν πρωθυπουργός όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε δεκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες και στην προεδρική κατοικία του Μπρεγκανσόν. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος είχε υποδεχθεί τον τότε Ρώσο πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Χάβρη τον Ιούνιο του 2019.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, η οποία είχε συναντήσει τον Πούτιν στο Κρεμλίνο το 2017, υποστήριξε ότι μετά τη ρωσική εισβολή ζητεί τη διοργάνωση μιας μεγάλης ειρηνευτικής διάσκεψης με στόχο τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Η παρέμβαση Ατάλ

Στη διαμάχη παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την προεδρία Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ο Ατάλ χαρακτήρισε τον Εθνικό Συναγερμό «κόμμα του εξωτερικού», υποστηρίζοντας ότι η δήλωση του Λουί Αλιό αποτελεί νέα απόδειξη της «υποταγής» του κόμματος στη Ρωσία.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι ο Εθνικός Συναγερμός «θα προτιμά πάντα τον Πούτιν από την αντίσταση του ουκρανικού λαού».

Η Ουκρανία στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης

Η δήλωση Αλιό επαναφέρει στο προσκήνιο τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο Εθνικός Συναγερμός για υπερβολικά ευνοϊκή στάση απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, αποκαλύπτει μία από τις σημαντικότερες διαχωριστικές γραμμές των επερχόμενων προεδρικών εκλογών: εάν η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο ή θα επιδιώξει τον τερματισμό της βοήθειας στο όνομα των εσωτερικών οικονομικών αναγκών.

Ο Λουί Αλιό εξέφρασε τη δική του θέση ως αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη αναλυτική κυβερνητική πρόταση του κόμματος που να καθορίζει ποια μορφή βοήθειας θα διακοπεί, με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιες δεσμεύσεις της Γαλλίας έναντι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα επηρεαστούν.

Η κατηγορηματική διατύπωσή του, ωστόσο, επιτρέπει στους αντιπάλους της Μαρίν Λεπέν να μετατρέψουν τις σχέσεις με τη Ρωσία σε κεντρικό πεδίο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.