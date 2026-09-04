Σε μια κομβική απόφαση για τον χώρο της ψυχικής υγείας προχώρησε η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Νέας Ζηλανδίας, εγκρίνοντας τη χρήση της ουσίας MDMA για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από σοβαρό μετατραυματικό στρες (PTSD). Δύο ψυχίατροι στη Νέα Ζηλανδία έλαβαν έγκριση την Παρασκευή για τη συνταγογράφηση της ουσίας MDMA, φαρμακευτικής μορφής, σε άτομα που πάσχουν από σοβαρή διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD).



Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής φαρμάκων Medsafe καθιστά τη χώρα μόλις τη δεύτερη παγκοσμίως που εγκρίνει τη συγκεκριμένη ουσία για τη θεραπεία του PTSD, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας το 2023. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε περιπτώσεις όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι αδυνατούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους νοσούντες.

«Το PTSD καταστρέφει ζωές και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Σέιμουρ, ο οποίος πέρυσι υποστήριξε την έγκριση των μαγικών μανιταριών για τη θεραπεία ατόμων με σοβαρή κατάθλιψη.

New Zealand has approved pharmaceutical-grade MDMA to treat severe PTSD, becoming only the second country after Australia to do so, via psychedelic-assisted therapy.

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«Το MDMA μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό στην αντιμετώπισή του μέσω της ψυχοδραστικά υποβοηθούμενης θεραπείας».

Η παγκόσμια εικόνα και οι αμερικανικές καθυστερήσεις

Η Νέα Ζηλανδία είναι δεσμευμένη στο να ανοίξει την πρόσβαση σε «καινοτόμες θεραπείες», πρόσθεσε ο Σέιμουρ. Το PTSD είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που αναπτύσσεται αφού ένα άτομο βιώσει ή απειληθεί από τραυματικά γεγονότα, όπως ο θάνατος, η μάχη ή η σεξουαλική επίθεση.

Υπάρχουν κλινικές δοκιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Οργανμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απέρριψε τη νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης του MDMA το 2024, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πως είναι ασφαλές ή αποτελεσματικό.



Οι φαρμακευτικές θεραπευτικές επιλογές για το PTSD στις ΗΠΑ περιορίζονταν μέχρι στιγμής σε δύο αντικαταθλιπτικά που απαιτούν δόσεις τριών μηνών για να δράσουν, με τα ποσοστά ανταπόκρισης να παραμένουν άνισα.

Η μελέτη για το φεστιβάλ Nova και το αυστηρό πλαίσιο

Μια μελέτη στο Ισραήλ πέρυσι διαπίστωσε ότι το MDMA που κατανάλωσαν οι παρευρισκόμενοι στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όταν εκατοντάδες δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ήταν χρήσιμο στην άμβλυνση του αντίκτυπου του τραύματος που υπέστησαν.

Το υπουργείο Υγείας στο Ουέλινγκτον δήλωσε ότι η θεραπεία με τη βοήθεια MDMA θα συνδυάζεται με ψυχοθεραπεία και τόνισε ότι στους ασθενείς δεν θα παρέχονται φάρμακα για το σπίτι.



«Η θεραπεία λαμβάνει χώρα σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον υπό τη φροντίδα εξουσιοδοτημένου ψυχιάτρου και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού σχεδίου», ανέφερε το υπουργείο. Τέλος, προστέθηκε ότι τυχόν ασθενείς θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Το προηγούμενο της Αυστραλίας στην ψυχική υγεία

Η κίνηση αυτή της Νέας Ζηλανδίας έρχεται σε συνέχεια της ιστορικής απόφασης που έλαβε η Αυστραλία το 2023, όταν έγινε η πρώτη χώρα που επέτρεψε τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση του PTSD αλλά και της ανθεκτικής στη θεραπεία κατάθλιψης.



Η σταδιακή υιοθέτηση τέτοιων θεραπειών από τις υγειονομικές αρχές αποτυπώνει μια στροφή της επιστημονικής κοινότητας προς εναλλακτικές ιατρικές λύσεις,