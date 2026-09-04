Σε έκτακτη δικαστική κίνηση προχώρησε η υπεράσπιση της Λίντσεϊ Κλάνσι, επιχειρώντας να εμποδίσει την κήρυξη κακοδικίας στη δίκη της 36χρονης μητέρας από τη Μασαχουσέτη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν ανακοίνωσε ότι σκόπευε να κηρύξει άκυρη τη διαδικασία, καθώς οι ένορκοι ενημέρωσαν για τρίτη φορά το δικαστήριο ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Η υπεράσπιση ζήτησε τότε να «παγώσει» προσωρινά η απόφαση, προκειμένου να καταθέσει επείγουσα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης. Ο δικαστής έδωσε στον συνήγορο της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, περιθώριο μίας ώρας για να υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Ως εκ τούτου, τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής, η κακοδικία δεν είχε ακόμη κηρυχθεί επισήμως.

Σχεδόν 40 ώρες χωρίς απόφαση

Οι ένορκοι συσκέπτονταν επί επτά ημέρες και για σχεδόν 40 ώρες, χωρίς να συμφωνήσουν εάν η Κλάνσι ήταν ποινικά υπεύθυνη για τον θάνατο των παιδιών της.

Στο τελευταίο σημείωμά τους προς τον δικαστή ανέφεραν ότι, «με βαριά καρδιά», αδυνατούσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η Κλάνσι δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα τρία παιδιά της, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον οκτώ μηνών Κάλαν, στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι, τον Ιανουάριο του 2023.

Έχει δηλώσει αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης, με τους συνηγόρους της να υποστηρίζουν ότι την ώρα των θανάτων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον παράνομο χαρακτήρα των πράξεών της.

Μετά τον θάνατο των παιδιών η Κλάνσι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από παράθυρο. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη και παραμένει παράλυτη.

Η διαφωνία για τον έναν ένορκο

Η έκτακτη προσφυγή επικεντρώνεται στη στάση ενός μέλους του σώματος των ενόρκων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο ο επικεφαλής των ενόρκων, ένα μέλος φέρεται να αρνείται να εφαρμόσει τις οδηγίες του δικαστή σχετικά με την έννοια της «εύλογης αμφιβολίας».

Ο Κέβιν Ρέντινγκτον ζήτησε την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ενόρκου και την αντικατάστασή του από αναπληρωματικό μέλος. Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για μια τέτοια παρέμβαση στις διαβουλεύσεις.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η άρνηση απομάκρυνσης του ενόρκου δημιουργεί θεμελιώδες πρόβλημα στη σύνθεση και τη λειτουργία του σώματος. Για τον λόγο αυτό ζητεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης να εξετάσει το ζήτημα πριν κηρυχθεί κακοδικία.

Ο Ρέντινγκτον έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με την εικόνα που σχημάτισε από τις ερωτήσεις και τις αναφορές του σώματος, η ψηφοφορία ενδέχεται να ήταν 11 προς 1. Η κατανομή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από το δικαστήριο.

Ψύχωση ή προμελετημένη πράξη

Κεντρικό ζήτημα της δίκης δεν ήταν το εάν η Κλάνσι προκάλεσε τον θάνατο των παιδιών, αλλά η ψυχική της κατάσταση εκείνη τη στιγμή.

Η υπεράσπιση παρουσίασε στοιχεία για σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής της υγείας μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού, επανειλημμένες επισκέψεις σε γιατρούς, νοσηλεία σε ψυχιατρική μονάδα και χορήγηση πολλών διαφορετικών φαρμάκων.

Ψυχίατρος που κατέθεσε ως ειδικός μάρτυρας της υπεράσπισης υποστήριξε ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε ψυχωσική κατάσταση και είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Η εισαγγελία αντέτεινε ότι η κατηγορούμενη έπασχε από άγχος και κατάθλιψη, όχι όμως από ψύχωση. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι είχε επίγνωση των πράξεών της και ότι έστειλε σκόπιμα τον σύζυγό της έξω από το σπίτι, δημιουργώντας το χρονικό περιθώριο για να σκοτώσει τα παιδιά.

Τι θα συμβεί εάν κηρυχθεί κακοδικία

Εάν η έκτακτη προσφυγή απορριφθεί και ο δικαστής κηρύξει κακοδικία, η υπόθεση δεν θα θεωρηθεί λήξασα και η Κλάνσι δεν θα αθωωθεί.

Η εισαγγελία θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε νέα δίκη με διαφορετικό σώμα ενόρκων, εάν θα επιδιώξει συμφωνία με την υπεράσπιση ή εάν θα εγκαταλείψει τις κατηγορίες.

Μέχρι να ληφθεί νέα απόφαση, η Κλάνσι θα παραμείνει αντιμέτωπη με τις κατηγορίες και υπό νοσηλεία σε ψυχιατρική μονάδα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας στο επίκεντρο την επιλόχεια ψύχωση, την πρόσβαση των νέων μητέρων σε εξειδικευμένη ψυχιατρική φροντίδα και τα όρια της ποινικής ευθύνης σε περιπτώσεις σοβαρής ψυχικής διαταραχής.