Ένας φαρμακοποιός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε την πρώην πεθερά του και ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρώην πεθερό του, σκηνοθετώντας τροχαίο και πληρώνοντας επαγγελματίες δολοφόνους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο 46χρονος Ατζίθ Κουμάρ Μουπαράπου κατηγορείται ότι έβαλε στο στόχαστρο τη Σιρίσα Μουταβαράπου και την οικογένειά της αφού χώρισαν το 2023 και σκότωσε τη μητέρα της, Ούμα Μαχεσουάρι, χρησιμοποιώντας μπαχαρικά εμποτισμένα με αρσενικό.

Οι δικηγόροι του υποστήριζαν ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για την ενοχή του και ότι ενδέχεται να υποστεί βασανιστήρια από τις ινδικές αρχές αν εκδοθεί σε αυτή τη χώρα.

Ο δικαστής Τζον Ζάνι έκρινε ωστόσο υπέρ της έκδοσης του Μουπαράπου, σημειώνοντας ότι οι ινδικές αρχές έχουν δώσει εγγυήσεις για τη μεταχείρισή του όσο θα είναι υπό κράτηση.

Ο φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Οι εισαγγελικές αρχές της Ινδίας υποστηρίζουν ότι ο Μουπαράπου φρόντισε να σταλούν στο σπίτι της οικογένειας, στο Χαϊντεραμπάντ, αλάτι και σκόνη τσίλι με αρσενικό. Οι συγγενείς της πρώην συζύγου έφαγαν δηλητηριασμένα φαγητά όταν συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τον γάμο του αδελφού της, τον Ιούνιο του 2023. Η πρώην πεθερά του πέθανε τον επόμενο μήνα.

Ο Μουπαράπου φέρεται επίσης ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον πρώην πεθερό του, τον Χανουμάνθα Ράο, οργανώνοντας ένα «τροχαίο δυστύχημα» και ήθελε να προσλάβει δολοφόνους για να του χορηγήσουν μια ενέσιμη, φονική δόση μυοχαλαρωτικών. Οι δικηγόροι του λένε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να τον συνδέουν με το αρσενικό που βρέθηκε στο σπίτι της Μουταβαράπου.