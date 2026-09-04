Την πλήρη στήριξή του προς τη διάσημη δημοσιογράφο του Fox News, Μαρία Μπαρτιρόμο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή της από το τηλεοπτικό δίκτυο. Η δημοσιογράφος, η οποία αποτελούσε σθεναρή σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου, απολύθηκε ξαφνικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και παρασκήνιο στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η αιτία της απόλυσης σχετίζεται με τη διαβίβαση εσωτερικών επικοινωνιών του δικτύου προς τον Λευκό Οίκο.



Τα έγγραφα αυτά αφορούσαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σχέσεις των μέσων με την πολιτική εξουσία.

After 12 years, Maria Bartiromo is out at Fox. She's done it all — from being the first reporter on the NYSE floor to becoming one of the most influential voices in financial news. So what's next? #TruthSocial #TruthPlus #MariaBartiromo pic.twitter.com/aIIcNAfPZW — Truth Social (@truthsocial) September 4, 2026

«Δεν μπορώ να πιστέψω πως η Μαρία Μπαρτιρόμο δεν θα παρουσιάζει πλέον τις φανταστικές εκπομπές της στο Fox News/Business», έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την «απόλυτη επαγγελματία» και «πραγματική μαχήτρια».

«Οι θαυμαστές της, και είναι πολυάριθμοι, δεν θα είναι χαρούμενοι!», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Fox just fired Maria Bartiromo.



She wanted to report China’s role in the 2020 election. Fox execs texted producers: kill it. She sent the order to the White House. They fired her.



12 years. Three number-one shows. Gone overnight. No goodbye.



They never went through Hannity,… pic.twitter.com/X1RuJ9u9KH — Afshine Emrani MD FACC (@afshineemrani) September 4, 2026

Σε μια λακωνική ανακοίνωση, το Fox News, τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι Αμερικανοί συντηρητικοί, ανακοίνωσε χθες πως η παρουσιάστρια, που ειδικεύεται σε οικονομικά θέματα, αποχωρεί από τη θέση της «με άμεση ισχύ», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



Σύμφωνα με τον Τύπο, το Fox News είχε ζητήσει από τη Μαρία Μπαρτιρόμο να μην μεταδώσει στον αέρα ψευδείς ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο σχετικά με τις εκλογές του 2020. Η δημοσιογράφος, που απασχολούταν στο Fox News περισσότερα από 12 χρόνια, φαίνεται πως ενημέρωσε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για αυτήν τη σύσταση.



Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται, χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις, πως οι προεδρικές εκλογές που έχασε από τον Τζο Μπάιντεν ήταν προϊόν νοθείας. Σε μια ομιλία στα μέσα Ιουλίου, είχε κατηγορήσει την Κίνα για ανάμειξη υπέρ του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για το Fox News.



Το τηλεοπτικό δίκτυο υποχρεώθηκε να καταβάλει 787,5 εκατομμύρια δολάρια το 2023 στην κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρονικών μηχανημάτων ψηφοφορίας Dominion, προκειμένου να βάλει τέλος σε διώξεις για συκοφαντική δυσφήμηση. Η εταιρεία είχε προσφύγει δικαστικά κατά του Fox News, επειδή το δίκτυο είχε μεταδώσει ψευδείς καταγγελίες για εκλογική νοθεία μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020.



Ο ρόλος της Μαρίας Μπαρτίρομο στη διάδοση αυτών των ισχυρισμών την είχε θέσει στο επίκεντρο της υπόθεσης, συμφώνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.