Νέες αναταράξεις προκαλούν στο Reform UK καταγγελίες για ενδεχόμενη παραβίαση των βρετανικών κανόνων χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, την ώρα που ο Νάιτζελ Φάρατζ επιχειρεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του.

Δύο υψηλόβαθμα στελέχη του αντιμεταναστευτικού κόμματος αποχώρησαν από τις θέσεις τους μετά τη δημοσιοποίηση έρευνας του Channel 4 News με κρυφή κάμερα. Πρόκειται για τον στενό συνεργάτη του Φάρατζ, Νταν Τζουκς, και τον επικεφαλής πολιτικής του Reform UK, Τζέιμς Ορ.

Οι δύο άνδρες αποχώρησαν εν αναμονή των αποτελεσμάτων εσωτερικής έρευνας, ενώ η Εκλογική Επιτροπή της Βρετανίας εξετάζει τις καταγγελίες. Το Εργατικό Κόμμα και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση και από την αστυνομία.

Τι κατέγραψε η κρυφή κάμερα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το Channel 4 News και τη δημοσιογραφική ομάδα Verbatim, μέλη της οποίας εμφανίστηκαν σε στελέχη του Reform UK ως Βρετανός υποστηρικτής και ο εύπορος Αμερικανός πατέρας του.

Στο υλικό της έρευνας, ο Τζουκς εμφανίζεται να συζητά το ενδεχόμενο δωρεάς ύψους 500.000 λιρών από τον υποτιθέμενο Αμερικανό χρηματοδότη. Στη Βρετανία, τα πολιτικά κόμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται δωρεές από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους ή από μη επιλέξιμες εταιρείες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το Channel 4, οι συζητήσεις περιλάμβαναν πιθανούς τρόπους διοχέτευσης χρημάτων μέσω επιτρεπόμενου δωρητή ή χρηματοδότησης ενεργειών που θα ωφελούσαν πολιτικά το Reform UK.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η χρηματοδότηση δημοσκοπήσεων αξίας περίπου 32.500 λιρών από εταιρεία του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύτηκαν σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίζεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ποιος είχε καλύψει το κόστος τους.

Η έρευνα θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις μπορεί να συνιστούσαν μη επιτρεπόμενη δωρεά σε είδος προς το κόμμα. Δεν έχει, πάντως, διαπιστωθεί από αρμόδια Αρχή ότι το Reform UK παραβίασε τη νομοθεσία.

Η απάντηση του Νάιτζελ Φάρατζ

Ο Νάιτζελ Φάρατζ απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του δεν έλαβε παράνομα χρήματα και δεν παραβίασε κανέναν εκλογικό κανόνα.

Παραδέχθηκε ότι οι επίμαχες «συζητήσεις καφενείου» δεν θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φάρσα» και επιχείρηση παγίδευσης που οργανώθηκε, όπως είπε, από «ακροαριστερούς ακτιβιστές».

Το Reform UK ανακοίνωσε ότι οι Τζουκς και Ορ αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους έως ότου ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα. Ο Φάρατζ επιμένει ότι οι επίμαχες δημοσκοπήσεις δεν ανατέθηκαν από το κόμμα και ότι δεν αποδέχθηκε καμία παράνομη δωρεά.

Η υπόθεση επισκίασε το συνέδριο του Reform UK στο Μπέρμιγχαμ, όπου ο Φάρατζ παρουσίασε τις προτεραιότητες που θα έθετε το κόμμα κατά τις πρώτες 100 ημέρες μιας μελλοντικής κυβέρνησής του.

Στο πλευρό του Φάρατζ ο Ζορντάν Μπαρντελά

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο πρόεδρος του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος υπέγραψε με τον Φάρατζ ένα «πρωτόκολλο συμφωνίας» για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Μάγχης.

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι, εφόσον το κόμμα του κερδίσει τις γαλλικές εκλογές του 2027, θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Γαλλία «να μην αποτελεί πλέον την πόρτα εισόδου για τους παράνομους μετανάστες» προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παρουσία του στο Μπέρμιγχαμ ανέδειξε τη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα δύο δεξιά αντιμεταναστευτικά κόμματα, ενώ ο Φάρατζ δεσμεύτηκε να λάβει άμεσα μέτρα για να σταματήσει τις διελεύσεις μικρών σκαφών από τις γαλλικές ακτές.

Το προηγούμενο των 5 εκατ. λιρών

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Φάρατζ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με κοινοβουλευτική έρευνα για χρηματικό ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία του τομέα των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2024.

Ο Φάρατζ έχει υποστηρίξει ότι τα χρήματα προορίζονταν για την προσωπική του ασφάλεια και, ως εκ τούτου, δεν ήταν υποχρεωμένος να τα δηλώσει ως πολιτική δωρεά. Το ζήτημα εξετάζεται από τον αρμόδιο κοινοβουλευτικό επίτροπο.

Παράλληλα, η βρετανική αστυνομία ερευνά ξεχωριστές καταγγελίες για τις πηγές χρηματοδότησης του Reform UK.

Πολιτική πίεση στο Reform UK

Το νέο σκάνδαλο βρίσκει το κόμμα σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική του απέναντι στους Εργατικούς.

Ο Φάρατζ υποστηρίζει ότι δέχεται επίθεση από το πολιτικό και μιντιακό «σύστημα», επειδή οι αντίπαλοί του φοβούνται την άνοδο του Reform UK. Οι αντίπαλοί του, από την άλλη πλευρά, ζητούν πλήρη διερεύνηση των οικονομικών του κόμματος και αυστηρότερους κανόνες για την αποτροπή ξένης παρέμβασης στη βρετανική πολιτική.

Η υπόθεση των δύο στελεχών και των επίμαχων δημοσκοπήσεων αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο, καθώς η Εκλογική Επιτροπή εξετάζει εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα.