Ως «εξαιρετικά επικίνδυνα» καταγγέλλει η Χαμάς τα σχέδια που παρουσίασαν Ισραηλινοί υπουργοί για τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας σε τρίτες χώρες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση κάλεσε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιδράσουν συντονισμένα στις σχετικές προτάσεις, οι οποίες επανέρχονται στο προσκήνιο ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Αυτές οι δηλώσεις αντανακλούν τα εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια του Ισραήλ για τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ.

Ο ίδιος ζήτησε από τις αραβικές και μουσουλμανικές κυβερνήσεις «να ενεργήσουν αποφασιστικά και ενωμένα» και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τη ματαίωση οποιουδήποτε σχεδίου μαζικής μετακίνησης των Παλαιστινίων.

Το σχέδιο Μπεν Γκβιρ

Την έντονη αντίδραση προκάλεσε η παρουσίαση ενός σχεδίου από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η πρόταση, η οποία παρουσιάζεται ως σχέδιο «εθελοντικής μετανάστευσης», προβλέπει την αποχώρηση 250.000 κατοίκων της Γάζας μέσα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της. Ο αριθμός θα αυξανόταν σε 1,11 εκατομμύρια μέσα σε τρία χρόνια και θα έφτανε περίπου τα 1,86 εκατομμύρια σε ορίζοντα επταετίας.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ κατά την παρουσίαση της πρότασής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, το σχέδιο φέρει την ονομασία «Αποδέσμευση 710» και περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού υπουργείου που θα αναλάβει τις συμφωνίες με χώρες υποδοχής, τους ελέγχους ασφαλείας και τη χρηματοδότηση της διαδικασίας.

Ο Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι υπάρχουν χώρες διατεθειμένες να δεχθούν κατοίκους της Γάζας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει κατονομαστεί κράτος που να έχει συμφωνήσει επισήμως να υποδεχθεί μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων.

Η πρόταση αποτελεί μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του ακροδεξιού υπουργού και όχι επίσημα εγκεκριμένη πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ισραέλ Κατς

Της παρουσίασης Μπεν Γκβιρ είχαν προηγηθεί αντίστοιχες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Ο Κατς υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση», αναφέροντας ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να διευκολύνει την αποχώρηση των Παλαιστινίων διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος, εφόσον εξασφαλιστούν η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και συμφωνίες με χώρες υποδοχής.

Μέχρι σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο μέτρο για τη μεταφορά των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό. Η επαναφορά της σχετικής συζήτησης από δύο κορυφαίους υπουργούς, ωστόσο, εντείνει τις ανησυχίες των Παλαιστινίων και τις αντιδράσεις αραβικών κυβερνήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν οποιοδήποτε σχέδιο αναγκαστικής απομάκρυνσης ή υποχρεωτικής μεταφοράς του πληθυσμού της Γάζας. Η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν, ενώ η προτεραιότητα παραμένει η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο

Το άρθρο 49 της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης απαγορεύει τις ατομικές ή μαζικές αναγκαστικές μεταφορές και τις απελάσεις προστατευόμενων προσώπων από κατεχόμενο έδαφος, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους.

Το ζήτημα που τίθεται στην περίπτωση της λεγόμενης «εθελοντικής μετανάστευσης» είναι κατά πόσο μια αποχώρηση μπορεί να θεωρηθεί πραγματικά ελεύθερη, όταν πραγματοποιείται μέσα σε συνθήκες εκτεταμένης καταστροφής, ανθρωπιστικής κρίσης και περιορισμένων επιλογών.

Η αναγκαστική μεταφορά ή απέλαση αμάχων μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το διεθνές δίκαιο, να συνιστά έγκλημα πολέμου.

Οι προτάσεις των Ισραηλινών υπουργών αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό θέμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, καθώς επαναφέρουν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σενάρια για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της.