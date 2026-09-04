Χιλιάδες πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην Ινδονησία, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στο Βόρνεο και στη Σουμάτρα, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο νέφος τοξικού καπνού.



Η πυκνή ομίχλη έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας, επηρεάζοντας τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες και προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.



Μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τη δυσκολότερη κατάσταση είναι το Δυτικό Καλιμαντάν, στο ινδονησιακό τμήμα του Βόρνεο. Η ποιότητα του αέρα υποχώρησε σε «επικίνδυνα» επίπεδα, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας, Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζαϊτάν, περισσότεροι από 14.000 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί μόνο στη συγκεκριμένη επαρχία.



Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο εστίες που είχαν επεκταθεί σε περίπου 4.300 στρέμματα γης. Η επιχείρηση, ωστόσο, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς μεγάλο μέρος των πυρκαγιών καίει σε εκτάσεις με τύρφη.

Οι υπόγειες εστίες δυσκολεύουν την κατάσβεση

Οι πυρκαγιές στους τυρφώνες μπορούν να συνεχίσουν να καίνε κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ακόμη και όταν οι φλόγες δεν είναι πλέον ορατές. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται συνεχής διαβροχή, ψύξη του εδάφους και μακροχρόνια επιτήρηση, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις.



«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο Δυτικό Καλιμαντάν εξαιτίας των πυρκαγιών στους τυρφώνες, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας παρέμβαση και παρακολούθηση», εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.



Στο Κεντρικό Καλιμαντάν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν φωτιές σε έκταση περίπου 1.970 στρεμμάτων. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιείται και μη επανδρωμένο αεροσκάφος με θερμική κάμερα, ώστε να εντοπίζονται οι υπόγειες εστίες που δεν είναι ορατές από την επιφάνεια.



Η ποιότητα του αέρα στην επαρχία χαρακτηρίστηκε «ανθυγιεινή», ενώ η ορατότητα μειώθηκε κάτω από τα 2,5 χιλιόμετρα. Τα σχολεία στις περισσότερο πληγείσες περιοχές παρέμειναν κλειστά.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μαλαισία

Οι επιπτώσεις από τις πυρκαγιές έχουν γίνει ιδιαίτερα αισθητές και στη γειτονική Μαλαισία. Η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή Σεριάν, στο κρατίδιο Σαραουάκ του Βόρνεο, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση ξεπέρασε τα επίπεδα που θεωρούνται άμεσα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.



Ο δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης έφτασε στο 519, ενώ το όριο για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης είναι οι 500 μονάδες. Μετρήσεις άνω των 300 χαρακτηρίζονται ήδη «επικίνδυνες».



Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις Αρχές να αναστείλουν μη απαραίτητες επαγγελματικές δραστηριότητες και τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Οι βασικές υπηρεσίες, όπως τα πρατήρια καυσίμων, οι τράπεζες και τα καταστήματα τροφίμων, συνεχίζουν να λειτουργούν.



Συνολικά 647 σχολεία στο Σαραουάκ πρόκειται να παραμείνουν κλειστά από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Το μέτρο αφορά 563 δημοτικά και 84 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχεδόν 200.000 μαθητές να περνούν προσωρινά σε εξ αποστάσεως διδασκαλία.



Οι μαλαισιανές Αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις τεχνητής πρόκλησης βροχής, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ομίχλη και να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα.

Καπνός πάνω από πολλές χώρες

Οι πυρκαγιές σε δάση και τυρφώνες αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στη Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου. Ο καπνός μπορεί να μεταφερθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα, διακοπές στις αεροπορικές μετακινήσεις και αναστολή της λειτουργίας σχολείων.



Η φετινή κρίση έχει ενταθεί εξαιτίας των επίμονων ξηρών συνθηκών. Οι Αρχές της Ινδονησίας συνεχίζουν τις επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις, καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος νέων εστιών και περαιτέρω εξάπλωσης της τοξικής ομίχλης.