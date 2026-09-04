Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η Γερμανία έχτισε ένα από τα πιο αυστηρά πολιτικά «τείχη προστασίας» στην Ευρώπη απέναντι στην ακροδεξιά. Η βασική αρχή ήταν ξεκάθαρη: κανένα δημοκρατικό κόμμα δεν συνεργάζεται με δυνάμεις που αμφισβητούν το μεταπολεμικό δημοκρατικό οικοδόμημα της χώρας.

Αυτό το άτυπο πολιτικό δόγμα, γνωστό ως «Brandmauer» (τείχος προστασίας), αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους πυλώνες της γερμανικής πολιτικής σταθερότητας. Όμως σήμερα βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, καθώς η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει εξελιχθεί από ένα περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας σε δύναμη που διεκδικεί εξουσία.

Η μεγάλη δοκιμασία έρχεται από την ανατολική Γερμανία, όπου η AfD εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και σε ορισμένες περιοχές προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δημιουργώντας το ενδεχόμενο να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας τον έλεγχο μιας κρατιδιακής κυβέρνησης.

Το γερμανικό «τείχος» που δημιουργήθηκε μετά τον ναζισμό

Η ιδέα πίσω από το Brandmauer δεν ήταν απλώς μια πολιτική συμφωνία. Ήταν αποτέλεσμα της ιστορικής εμπειρίας της Γερμανίας.

Μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, το γερμανικό πολιτικό σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να εμποδίζει την επιστροφή αντιδημοκρατικών δυνάμεων στην εξουσία. Η αρχή της λεγόμενης «μαχητικής δημοκρατίας» επέτρεπε στο κράτος να προστατεύει τους θεσμούς του απέναντι σε κινήματα που θεωρούνται απειλή για τη συνταγματική τάξη.

Για δεκαετίες, τα μεγάλα κόμματα – η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU/CSU), οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι (FDP) – διατηρούσαν κοινή γραμμή απέναντι στις ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

Η AfD, όμως, άλλαξε τη δυναμική.

Το κόμμα που ιδρύθηκε το 2013 αρχικά ως ευρωσκεπτικιστική δύναμη εξελίχθηκε σε έναν σχηματισμό με βασική πολιτική ατζέντα την αυστηρή αντιμετώπιση της μετανάστευσης, την κριτική προς την ΕΕ, την αντίθεση στη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία και μια πιο συμφιλιωτική στάση απέναντι στη Ρωσία.

Η στρατηγική του αποκλεισμού που μπορεί να ενίσχυσε την AfD

Το μεγάλο ερώτημα στη Γερμανία πλέον είναι αν το Brandmauer πέτυχε τον στόχο του ή αν τελικά βοήθησε την AfD να ενισχυθεί.

Οι υποστηρικτές της πολιτικής αποκλεισμού υποστηρίζουν ότι το τείχος προστασίας εμπόδισε την ακροδεξιά να αποκτήσει θεσμική νομιμοποίηση.

Οι επικριτές του, όμως, υποστηρίζουν ότι η AfD εκμεταλλεύτηκε τον αποκλεισμό για να παρουσιάσει τον εαυτό της ως «τη μοναδική πραγματική αντιπολίτευση» απέναντι σε ένα υποτιθέμενο πολιτικό κατεστημένο.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η απομόνωση της AfD δεν την έκανε μικρότερη. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις ενίσχυσε το αφήγημά της ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα αποτελούν ένα ενιαίο «σύστημα» που προσπαθεί να την εμποδίσει.

Η μάχη στη Σαξονία-Άνχαλτ και ο φόβος του ιστορικού προηγούμενου

Η μεγαλύτερη δοκιμασία βρίσκεται στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η AfD εμφανίζεται εξαιρετικά ενισχυμένη και διεκδικεί την πρώτη της μεγάλη εκλογική νίκη σε κρατιδιακό επίπεδο.

Μια πιθανή επικράτηση της ακροδεξιάς παράταξης δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται μέχρι σήμερα οποιαδήποτε συνεργασία. Ωστόσο, η ίδια η πιθανότητα να βρεθεί η AfD στην εξουσία θα αποτελούσε πολιτικό σεισμό για τη Γερμανία.

Η περίπτωση αυτή έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένα κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς θα αποκτούσε ουσιαστικό έλεγχο κρατιδιακής κυβέρνησης.

Η κρίση της CDU και του Φρίντριχ Μερτς

Η άνοδος της AfD συμπίπτει με μια περίοδο πολιτικής δυσκολίας για την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Η CDU προσπαθεί να αντιμετωπίσει την πίεση από τα δεξιά, υιοθετώντας πιο σκληρή γραμμή σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια. Όμως η στρατηγική αυτή δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα: αν πλησιάσει περισσότερο τις θέσεις της AfD, κινδυνεύει να ενισχύσει την ατζέντα της· αν την αγνοήσει, κινδυνεύει να χάσει ψηφοφόρους προς τα δεξιά.

Παράλληλα, η οικονομική στασιμότητα, η ενεργειακή κρίση, το κόστος ζωής και η δυσαρέσκεια απέναντι στις παραδοσιακές κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τα λαϊκιστικά κόμματα.

Το δίλημμα της δημοκρατικής Γερμανίας

Η συζήτηση γύρω από την AfD έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ένα δημοκρατικό σύστημα μπορεί να προστατευθεί αποκλείοντας μια δύναμη που συγκεντρώνει ολοένα περισσότερους ψηφοφόρους ή αν η συνεχής απομόνωση τελικά ενισχύει την επιρροή της.

Ορισμένοι στη Γερμανία ζητούν ακόμη και την απαγόρευση της AfD, υποστηρίζοντας ότι τμήματα του κόμματος έχουν υιοθετήσει θέσεις αντίθετες με το σύνταγμα. Άλλοι προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει το αφήγημα περί «πολιτικής δίωξης».

Από το πολιτικό περιθώριο στην εξουσία;

Η άνοδος της AfD αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη σύγχρονη Γερμανία.

Το κόμμα έχει καταφέρει να μετατρέψει την αγανάκτηση για τη μετανάστευση, την οικονομία και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς σε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα.

Το παλιό γερμανικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η ακροδεξιά μπορούσε να παραμένει εκτός εξουσίας μέσω μιας ευρείας συμφωνίας των δημοκρατικών κομμάτων, βρίσκεται πλέον σε δοκιμασία.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η AfD μπορεί να κερδίσει εκλογές.

Είναι αν η Γερμανία μπορεί να διατηρήσει το ιστορικό της πολιτικό τείχος, όταν ένα ολοένα μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας βρίσκεται πλέον από την άλλη πλευρά του.