Η Ερυθρά Θάλασσα επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι Χούθι της Υεμένης επαναφέρουν την απειλή αποκλεισμού ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η ένοπλη οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή ναυσιπλοΐα χρησιμοποιώντας ένα οπλοστάσιο από πυραύλους, drones και θαλάσσια μέσα επίθεσης, μετατρέποντας μια περιφερειακή σύγκρουση σε ζήτημα παγκόσμιας οικονομικής ασφάλειας.

Η νέα ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τους συμμάχους τους να κινούνται σε ένα εύθραυστο περιβάλλον αντιπαράθεσης.

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ: Η «πύλη των δακρύων» που κρατά ανοικτό το παγκόσμιο εμπόριο

Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ανάμεσα στην Υεμένη και το Τζιμπουτί, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Από εκεί περνούν εμπορικά πλοία που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ενώ η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει:

αύξηση του κόστους μεταφοράς,

καθυστερήσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες,

άνοδο στις τιμές ενέργειας,

αλλαγή των θαλάσσιων διαδρομών.

Αυτό ακριβώς είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα των Χούθι: η δυνατότητα να πιέζουν μια περιοχή πολύ μεγαλύτερης σημασίας από το μέγεθος της ίδιας της Υεμένης.

Οι Χούθι: Από αντάρτες της Υεμένης σε περιφερειακή δύναμη

Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ανσάρ Αλλάχ, εμφανίστηκαν ως ένα σιιτικό κίνημα αντίστασης στη βόρεια Υεμένη και κατάφεραν το 2014 να καταλάβουν την πρωτεύουσα Σαναά.

Έκτοτε εξελίχθηκαν σε μία από τις σημαντικότερες ένοπλες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, με στρατιωτικές δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τα παραδοσιακά δεδομένα μιας εσωτερικής σύγκρουσης.

Η στήριξη από το Ιράν, σύμφωνα με δυτικές κυβερνήσεις, έχει ενισχύσει τις δυνατότητές τους σε:

βαλλιστικούς πυραύλους ,

, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ,

, αντιαεροπορικά συστήματα ,

, θαλάσσια όπλα και επιθέσεις κατά πλοίων.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι ελέγχει τις επιχειρήσεις τους, όμως οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θεωρούν τους Χούθι μέρος του ευρύτερου δικτύου συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Από τη Γάζα στην παγκόσμια ναυτιλιακή κρίση

Η διεθνής προσοχή στράφηκε έντονα στους Χούθι μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, όταν η οργάνωση ανακοίνωσε ότι επιτίθεται σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τους συμμάχους του.

Ωστόσο, οι επιθέσεις προκάλεσαν ευρύτερη αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα, καθώς πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και να επιλέγουν τη μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η κρίση ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα: μια μικρή περιφερειακή δύναμη με σχετικά περιορισμένους πόρους μπορεί, μέσω της γεωγραφίας και της τεχνολογίας χαμηλού κόστους, να προκαλέσει παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις.

Γιατί η Ουάσινγκτον ανησυχεί

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η απειλή των Χούθι δεν αφορά μόνο την προστασία εμπορικών πλοίων.

Αφορά τη συνολική ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον φοβάται ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τους συμμάχους του στην περιοχή για να δημιουργήσει ένα δίκτυο πίεσης που εκτείνεται από τον Λίβανο και τη Συρία μέχρι το Ιράκ και την Υεμένη.

Σε περίπτωση μεγάλης περιφερειακής σύγκρουσης, οι Χούθι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένας ακόμη μοχλός πίεσης, απειλώντας όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τις θαλάσσιες οδούς που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Δύση

Η αντιμετώπιση των Χούθι αποτελεί δύσκολη εξίσωση για τις δυτικές χώρες.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να πλήξουν υποδομές και οπλικά συστήματα, όμως η εμπειρία της Υεμένης δείχνει ότι η εξάλειψη μιας τέτοιας οργάνωσης είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Οι Χούθι έχουν επιβιώσει επί χρόνια απέναντι σε πολύ ισχυρότερους αντιπάλους και έχουν μετατρέψει την κατοχή εδαφών και τον έλεγχο παράκτιων περιοχών σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει ένα νέο είδος απειλής: ένοπλες οργανώσεις που μπορούν να επηρεάσουν παγκόσμιες αγορές χωρίς να διαθέτουν κρατική ισχύ.

Η Ερυθρά Θάλασσα ως νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί πλέον μέρος ενός μεγαλύτερου γεωπολιτικού παιχνιδιού.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η προσπάθεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να διατηρήσουν ανοικτές τις διεθνείς εμπορικές οδούς. Από την άλλη, το Ιράν και οι σύμμαχοί του επιχειρούν να διατηρήσουν τη δυνατότητα πίεσης σε κρίσιμα σημεία της περιοχής.

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ μπορεί να απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα του κόσμου, όμως η ασφάλειά του επηρεάζει άμεσα τις τιμές, το εμπόριο και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Και αυτός είναι ο λόγος που οι κινήσεις των Χούθι παρακολουθούνται πλέον όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου.