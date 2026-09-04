Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, έναν πόλεμο που δεν διεξάγεται με άρματα μάχης και πυραύλους, αλλά με σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις επιρροής και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις επιχειρήσεις που κινούνται κάτω από το όριο μιας ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης, σε μια προσπάθεια να πιέσει τους συμμάχους της Ουκρανίας και να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική αυτή, που συχνά περιγράφεται ως «υβριδικός πόλεμος», επιτρέπει στη Ρωσία να προκαλεί αναστάτωση χωρίς να δίνει την αφορμή για μια άμεση στρατιωτική απάντηση από τη Συμμαχία.

Από τα μέτωπα της Ουκρανίας στις ευρωπαϊκές υποδομές

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν καταγράψει σειρά περιστατικών που χαρακτηρίζουν ως ύποπτα: από εμπρησμούς και απόπειρες δολιοφθοράς σε εργοστάσια και σιδηροδρομικά δίκτυα, μέχρι κυβερνοεπιθέσεις και παρεμβολές σε συστήματα πλοήγησης GPS.

Το τελευταίο διάστημα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανησυχία ότι η Ρωσία επιχειρεί να πλήξει την ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ή μεταφορά εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αυξανόμενη ανησυχία στη Γερμανία μετά από περιστατικά που αφορούν υποδομές ενέργειας και μεταφορών, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οργανωμένων ενεργειών αποσταθεροποίησης.

Ο στόχος: Να δημιουργηθεί αβεβαιότητα

Οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει απαραίτητα θεαματικά χτυπήματα με μεγάλες απώλειες, αλλά μικρότερες επιχειρήσεις που προκαλούν φόβο, οικονομικό κόστος και πολιτικές πιέσεις.

Η λογική πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι η Ρωσία μπορεί να δοκιμάζει τα όρια της Δύσης χωρίς να προκαλεί την ενεργοποίηση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Το ζητούμενο δεν είναι πάντα η καταστροφή, αλλά η αίσθηση ότι κανείς δεν είναι απολύτως ασφαλής», υποστηρίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρει ο διεθνής Τύπος.

Επιθέσεις χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου

Το μεγάλο πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι η απόδοση ευθύνης.

Σε έναν συμβατικό πόλεμο, η επίθεση ενός κράτους είναι σαφής. Στον υβριδικό πόλεμο, όμως, οι δράστες συχνά χρησιμοποιούν ενδιάμεσους, τοπικούς συνεργούς ή διαδικτυακά δίκτυα στρατολόγησης, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα άρνησης από την πλευρά της Μόσχας.

Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για το ΝΑΤΟ: πώς απαντά σε επιθέσεις που θεωρεί ότι προέρχονται από έναν αντίπαλο, αλλά χωρίς να υπάρχει ένα ξεκάθαρο στρατιωτικό πλήγμα;

Η Ευρώπη ενισχύει την άμυνα των υποδομών της

Οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον επενδύουν περισσότερο στην προστασία κρίσιμων δικτύων, από τα ηλεκτρικά συστήματα και τα λιμάνια μέχρι τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών.

Η ανησυχία αφορά ιδιαίτερα τις υποδομές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών: ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, αρκετές χώρες πιέζουν για αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε ρωσικά δίκτυα επιρροής, μεγαλύτερο έλεγχο στις υπηρεσίες πληροφοριών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Η νέα σύγκρουση Ρωσίας – Δύσης

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση έχει πλέον μετακινηθεί σε ένα πεδίο όπου τα όρια ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Δύση διεξάγει οικονομικό και πολιτικό πόλεμο εναντίον της, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης για να μειώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι αν αυτές οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν στη «γκρίζα ζώνη» ή αν κάποια στιγμή θα οδηγήσουν σε μια άμεση κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ.

Γιατί, όπως προειδοποιούν αξιωματούχοι ασφαλείας, ο κίνδυνος στον σύγχρονο πόλεμο δεν βρίσκεται μόνο στα όπλα που χρησιμοποιούνται, αλλά και στις ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ποτέ να αναληφθεί επίσημα η ευθύνη.