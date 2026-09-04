Η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μπαίνει ξανά σε έναν επικίνδυνο κύκλο κλιμάκωσης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα και να απομακρύνονται από μια πιθανή διπλωματική λύση.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, αλλά και το ευρύτερο παζάρι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και τον ρόλο της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Η τελευταία κρίση ξέσπασε όταν αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στη νήσο Λαράκ, οι οποίοι φέρεται να προορίζονταν για την τοποθέτηση ναρκών στη θαλάσσια περιοχή του Ορμούζ. Το χτύπημα έβαλε τέλος σε μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης και πυροδότησε νέο γύρο αντιποίνων.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί το βασικό στρατηγικό όπλο του Ιράν. Από την περιοχή αυτή διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που δίνει στην Τεχεράνη σημαντικό γεωπολιτικό μοχλό πίεσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και να αποτρέψει οποιονδήποτε αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού, ενώ παράλληλα εφαρμόζει οικονομική πίεση μέσω κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ποντάρει στη στρατηγική ότι η οικονομική πίεση θα αναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, το Ιράν απαντά ότι δεν θα εγκαταλείψει τα εργαλεία πίεσης που διαθέτει και έχει απειλήσει ότι, αν δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, δεν θα επιτρέψει σε άλλους παραγωγούς του Κόλπου να συνεχίσουν κανονικά τις εξαγωγές τους.

Από μια προσωρινή συμφωνία σε νέο αδιέξοδο

Για εβδομάδες, διπλωματικές προσπάθειες είχαν στόχο την επιστροφή των δύο πλευρών σε ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης (MoU) που προέβλεπε άνοιγμα των Στενών και επανέναρξη συνομιλιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική πλευρά αποφάσισε να μην επιστρέψει σε αυτή τη συμφωνία και να επιδιώξει μια πιο συνολική λύση που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη λειτουργία του Ορμούζ, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από άρση κυρώσεων, χαλάρωση του οικονομικού αποκλεισμού και πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαιά της στο εξωτερικό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διπλωματικό αδιέξοδο, στο οποίο κάθε πλευρά θεωρεί ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.

Η Ουάσινγκτον πιέζει, η Τεχεράνη αντιστέκεται

Η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην εκτίμηση ότι η πίεση στην ιρανική οικονομία θα οδηγήσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης σε παραχωρήσεις.

Όμως αναλυτές προειδοποιούν ότι το Ιράν έχει μακρά εμπειρία στην αντιμετώπιση κυρώσεων και πιθανότατα δεν θα υποχωρήσει εύκολα. Αντίθετα, μπορεί να επιλέξει στρατιωτικές κινήσεις χαμηλής έντασης ώστε να αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Όσο περισσότερο οι ΗΠΑ επιτυγχάνουν να πιέζουν την ιρανική οικονομία, τόσο περισσότερο οι Ιρανοί μπορεί να στραφούν στη χρήση βίας», εκτιμούν αναλυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT.

Το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης

Η αντιπαράθεση έχει ήδη επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, ενώ οι ανησυχίες για μια νέα μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνονται.

Στις ΗΠΑ, η άνοδος των τιμών καυσίμων αποτελεί πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση Τραμπ, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του Ιράν η οικονομική πίεση γίνεται ολοένα πιο αισθητή, με αυξανόμενο πληθωρισμό, υψηλές τιμές τροφίμων και προβλήματα στην αγορά καυσίμων.

Ένας πόλεμος χωρίς εύκολη έξοδο

Παρά τα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας μέσω διαμεσολαβητών, κυρίως του Ομάν, οι πιθανότητες άμεσης συμφωνίας παραμένουν περιορισμένες.

Το βασικό πρόβλημα είναι η βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι ΗΠΑ θέλουν μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιορίζει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και τη στρατηγική του επιρροή, ενώ η Τεχεράνη θεωρεί ότι δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι σε μια εκστρατεία οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης.

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν πλέον δεν αφορά μόνο ένα πυρηνικό πρόγραμμα ή ένα θαλάσσιο πέρασμα. Αφορά τη συνολική ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει το σημείο όπου μπορεί να κριθεί αν η κρίση θα οδηγηθεί σε διαπραγμάτευση ή σε νέα πολεμική κλιμάκωση.