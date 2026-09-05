Ένας πρώην αστυνομικός του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος παράλληλα είχε διατελέσει εθελοντής αρχηγός πυροσβεστικής, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 11 πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικές ασκήσεις ως πρόσχημα για να τους ακινητοποιήσει και να τους επιβάλει σεξουαλική επαφή.

Ο 53χρονος Ρόμπερτ Σινότ Τζούνιορ, πρώην αστυνομικός του Island Heights και πρώην αρχηγός της Silverton Volunteer Fire Company στο Toms River, παραπέμφθηκε από σώμα ενόρκων σε νέες κατηγορίες την Πέμπτη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατηγορίες για σεξουαλική επαφή τέταρτου βαθμού, παράβαση καθήκοντος δεύτερου βαθμού και κατ’ εξακολούθηση παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Σινότ φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες ώστε να μένει μόνος με τα θύματά του σε διάφορους χώρους, μεταξύ άλλων στον πυροσβεστικό σταθμό και στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε η γενική εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, ο πρώην αρχηγός φέρεται να έβαζε χειροπέδες στους άνδρες με το πρόσχημα ότι χρειαζόταν τη βοήθειά τους για εκπαίδευση σχετική με την αστυνομία ή να τους ακινητοποιούσε με άλλους τρόπους, προτού τους επιβάλει σεξουαλική επαφή παρά τη θέλησή τους.

Οι καταγγελίες για τις επιθέσεις

Σε ένα από τα περιστατικά, τον Αύγουστο του 2022, ένας πυροσβέστης και υφιστάμενος του Σινότ πήγε στο σπίτι του αρχηγού. Εκεί, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλείται το NJ.com, ο Σινότ φέρεται να του πέρασε χειροπέδες και να τον έβαλε σε λαβή κεφαλής.

'Sex-crazed' ex cop accused of abusing 11 firefighters and using 'hog ties to restrain victim'https://t.co/GkZRplgOWP pic.twitter.com/dkF9MAntgC — Daily Star (@dailystar) September 4, 2026

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, τοποθέτησε τα γεννητικά του όργανα στα χέρια του πυροσβέστη και έκανε κινήσεις πάνω του, ενώ φέρεται να φωτογράφισε το περιστατικό με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Έναν μήνα νωρίτερα, ο Σινότ φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει μηχανισμό για να δέσει έναν άλλο πυροσβέστη σε στάση «hog-tie», περιορίζοντας τα χέρια και τα πόδια του. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια ανέβηκε πάνω του, είχε σεξουαλική επαφή μαζί του και φωτογράφισε την πράξη.

Ένας τρίτος πυροσβέστης κατήγγειλε ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2023, ενώ μαζί με τον Σινότ έλεγχαν έναν πυροσβεστικό κρουνό, ο αρχηγός τον ακινητοποίησε μέσα στο όχημά του και πίεσε το κεφάλι του πάνω στο ταμπλό. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στη συνέχεια άρπαξε το χέρι του άνδρα και το ανάγκασε να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα, προτού τον αφήσει ελεύθερο γελώντας.

Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, ο ίδιος πυροσβέστης φέρεται να δέχθηκε νέα επίθεση. Ο Σινότ φέρεται να τον αγκάλιασε σφιχτά και να έτριψε τα γεννητικά του όργανα πάνω στους γλουτούς του, ενώ ταυτόχρονα τον κορόιδευε. «Ο κατηγορούμενος κατείχε θέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας στις κοινότητες που υπηρετούσε, καθώς και μεταξύ των συναδέλφων και των υφισταμένων του. Όμως, όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο, καταχράστηκε αυτή την εμπιστοσύνη ξανά και ξανά», δήλωσε η Ντάβενπορτ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα φερόμενα θύματα αρχικά έβλεπαν τον Σινότ ως «πρότυπο, μέντορα και πατρική φιγούρα». Ωστόσο, η θετική εικόνα που είχε στην τοπική κοινωνία φέρεται να τους έκανε να φοβούνται ότι θα αντιμετώπιζαν προσωπικές ή επαγγελματικές πιέσεις και αντίποινα εάν μιλούσαν.

Ο Σινότ συνελήφθη τον Δεκέμβριο στο σπίτι του στο Cape Coral της Φλόριντα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία και στο όχημά του. Στη συνέχεια εκδόθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Παραμένει εκτός φυλακής και έχει δηλώσει αθώος. Ο δικηγόρος του, Μάικλ Άνσελ, δήλωσε ότι ο πελάτης του «σκοπεύει να δώσει τη μάχη με όλες του τις δυνάμεις», ενώ χαρακτήρισε «πολύ περίεργο» το γεγονός ότι η υπόθεση επανήλθε, καθώς το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Όσιαν είχε επιχειρήσει να ασκήσει δίωξη το 2023 χωρίς τότε να προχωρήσει η υπόθεση.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι πριν από τις κατηγορίες ο Σινότ «υπηρετούσε με διάκριση και είχε άψογο μητρώο».